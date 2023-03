Budget du Nouveau-Brunswick : un appel à desserrer la ceinture

Plusieurs se demandent quand la province changera son discours.

« Je ne pense pas que c’est souhaitable que le gouvernement nous demande, encore une fois, de se serrer la ceinture. » — Une citation de Yvon Godin, président, Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

Je pense que là, c’est le temps. C’est le temps d’aider les gens. Faut investir dans la population , croit l'économiste Richard Saillant.

On demande souvent aux femmes qui offrent des services comme dans les soins communautaires, on leur demande d’attendre, un jour ce sera leur tour, mais en réalité, on continue à les sous-payer, et il est vraiment temps de corriger ce problème-là , martèle Johanne Perron, la directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick.

Joanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l'équité salariale Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Investir dans le logement social : une nécessité

Le pdg du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Gaëtan Thomas, estime que la province doit investir massivement dans le logement social.

Ça va prendre, probablement, 200 à 300 millions d’investissements pour vraiment rattraper le terrain perdu, parce que sinon, l’immigration dans les régions rurales sera difficile à demeurer dans le futur , dit-il.

Gaëtan Thomas, pdg du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, demande des investissements majeurs dans le logement social. Photo : Radio-Canada

Presque tout le monde demande plus de logements sociaux, qu’il s’agisse des organismes communautaires, des syndicats, et même des municipalités.

On demande aussi que le gouvernement accorde une plus grande importance aux besoins en milieu rural.

J’avais une réunion à Fredericton, à peu près comme un mois passé, où on avait des statistiques pour les cités et les villes, mais rien pour le côté rural. Et le côté rural a besoin aussi de logements. Les personnes ont de la difficulté, les prix ont augmenté , déplore Yvon Godin, le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick ( AFMNB ).

Les gens souffrent vraiment

Les organismes demandent davantage d’aide pour les personnes et les familles qui en arrachent, à cause de la crise du logement et de l’inflation.

Ainsi, plusieurs demandent une hausse du salaire minimum et des prestations d’aide sociale, qui sont parmi les plus basses au pays.

Les gens souffrent vraiment. Faut que le gouvernement investisse et mette en place des solutions permanentes, pas des solutions temporaires , souligne Janelle LeBlanc, la coordonnatrice provinciale du Front commun pour la justice sociale. Ils sont au courant des solutions aux problèmes sociaux. Ils sont au courant de ce qui se passe sur le terrain.

« Je pense que là, c’est le temps. C’est le temps d’aider les gens. Faut investir dans la population. » — Une citation de Janelle LeBlanc, coordonnatrice provinciale, Front commun pour la justice sociale

Janelle LeBlanc, coordonnatrice provinciale au Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, souhaite que le gouvernement se montre sensible à ceux qui en arrachent le plus. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

La question de bien payer les femmes, d’assurer l’équité salariale, que ce soit dans le secteur privé ou public réellement, ou dans le secteur communautaire, ça dépend de la volonté politique davantage que de la situation économique , lance Johanne Perron, la directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick.

Il faut mettre de l’argent dans les poches des travailleurs et travailleuses pour payer les dépenses pour tout simplement vivre. Pas pour prendre des voyages dans le sud, mais tout simplement vivre , dit Daniel Légère, président de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick.

Daniel Légère, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick, dit que la province doit aider les gens à subvenir à leurs besoins de base. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

On comprend mal pourquoi on continue de tenter de presser le citron quand partout — en santé, en éducation, dans les foyers [de soins] — le citron a été pressé , lance Simon Ouellette, représentant syndical aux communications au Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFP ) au Nouveau-Brunswick.

« On a les ressources. Qu’est-ce qu’on attend? Il n’y a aucune excuse que, dans ce budget-ci, on ne desserre pas un peu les cordons de la bourse. » — Une citation de Simon Ouellette, représentant syndical aux communications, Syndicat canadien de la fonction publique du Nouveau-Brunswick

Les municipalités et les entreprises ont aussi besoin d’aide

La réforme de la gouvernance locale est loin d’avoir été facile pour toutes les municipalités, souligne Yvon Godin, le président de l’ AFMNB . Il y en a à peu près une trentaine, encore, qui sont en difficulté, malgré la réforme, donc on a besoin plus de sous à cet endroit-là.

Yvon Godin aimerait aussi que la province soutienne la relance économique dans les municipalités.

Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du N.-B., dit que plusieurs municipalités éprouvent de sérieuses difficultés financières. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Pour sa part, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement d’investir massivement dans l’innovation, un domaine où la province est en retard sur le reste du pays. On demande, aussi, de développer l’internet à haute vitesse dans les milieux ruraux.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante souhaiterait ( FCEI ) que Travail NB obtienne davantage de financement, afin de mieux soutenir les besoins en main-d’œuvre des entreprises.

Louis-Philippe Gauthier, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Photo : Radio-Canada

On souhaite aussi des allégements fiscaux, explique Louis-Philippe Gauthier, le vice-président en Atlantique de la FCEI .

La question d’augmenter le seuil où une entreprise peut prendre avantage du taux de taxation pour les petites et moyennes entreprises, de le faire passer de 500 000 $ à 1 million $, de le doubler [...] ça donnerait à celles qui sont dans cet éventail-là de potentiellement réinvestir plus dans leurs entreprises , dit-il.

La province a une grande marge de manœuvre

Selon l’économiste Richard Saillant, la province a les moyens de faire plus pour soutenir les citoyens.

« On a un gouvernement qui peut aisément dépenser près de 7 % à 8 % de plus l’an prochain, et encore être sur la voie pour dégager un surplus de 1 milliard de dollars. » — Une citation de Richard Saillant, économiste

On part d’un surplus de 1 milliard de dollars, c’est ce qu’on prévoit plus ou moins cette année. Ça veut dire qu’on a déjà un coussin incroyable, une flexibilité importante pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les Néo-Brunswickois. Et en plus de ça, l’an prochain, on va assister à une explosion littérale des transferts fédéraux.

L'économiste Richard Saillant, dit que la province bénéficie d'une situation financière favorable, qui devrait lui permettre de venir en aide aux citoyens. Photo : CBC

Selon lui, pour maintenir sa capacité de soutenir les besoins de la population, le gouvernement devrait éviter les baisses d’impôt, qui profitent davantage aux mieux nantis qu’à ceux qui ont vraiment besoin d’aide.

Faut pas amputer notre capacité future de fournir des services publics à une population qui est en croissance, une population qui est vieillissante, d’où l’idée d’éviter d’avoir des coupures dramatiques d’impôt , dit-il.

Une bonne partie des surplus qu’on a enregistrés au cours des dernières années s’est fait sur le dos des ménages néo-brunswickois, y compris les employés du gouvernement du Nouveau-Brunswick , rappelle Richard Saillant.

L'approche d'élections donne de l'espoir

Si le gouvernement se montre, selon plusieurs, peu sensible aux besoins criants des citoyens, on espère que l’approche des élections et le désir de se faire réélire amènent les conservateurs à desserrer les cordons de la bourse.

Des élections générales sont prévues en 2024, et des élections partielles devraient avoir lieu ce printemps.

Simon Ouellette, porte-parole du SCFP-NB, espère que l'approche d'élections se traduira par de bonnes nouvelles pour la population. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

J’espère que Monsieur Higgs essaie au moins de faire un budget électoral, parce qu’il a accumulé beaucoup d’argent sur le dos des travailleuses et travailleurs , dit Simon Ouellette, du SCFP-NB .