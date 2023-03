La Slovaquie livrera 13 chasseurs MiG-29 à l’Ukraine

La Slovaquie livrera treize chasseurs MiG-29 de conception soviétique à l'Ukraine, a annoncé vendredi son premier ministre, et deviendra ainsi le deuxième pays de l'OTAN après la Pologne à prendre une telle décision. Moscou assure que ces appareils seront « détruits ».

Nous remettrons 13 de nos MiG-29 à l'Ukraine , et cette démarche était pleinement coordonnée avec la Pologne et l'Ukraine , a déclaré à la presse Eduard Heger.

La Pologne a indiqué jeudi qu'elle enverrait dans les jours à venir un premier lot de quatre MiG-29.

« Nous donnons ces MiG à l'Ukraine pour qu'elle puisse protéger les civils contre les nombreuses bombes qui tombent sur leurs maisons et qui sont la raison pour laquelle les gens meurent en Ukraine. » — Une citation de Eduard Heger, premier ministre de la Slovaquie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié M. Heger pour un paquet puissant d'armes aériennes et de défense aérienne, y compris des avions MiG .

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Photo : Getty Images / Alexey Furman

Kiev a demandé à plusieurs reprises à ses alliés occidentaux de lui envoyer des chasseurs-bombardiers modernes, dans l'espoir d'obtenir des F-16 américains.

Le Kremlin a immédiatement dénoncé une implication de plus en plus grande des pays de l'OTAN dans le conflit avec Kiev.

Moscou promet de les détruire

La livraison de ces équipements militaires, comme nous l'avons répété maintes fois, ne saura pas influer sur l'issue du conflit, a dit à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Bien entendu, ces équipements seront détruits , a-t-il ajouté.

La décision de la Pologne et de la Slovaquie a été saluée vendredi par l'Estonie, qui a estimé qu'il fallait toujours faire plus pour aider l'Ukraine à gagner et à vaincre l'agresseur .

Au moins trois appareils slovaques destinés à l'Ukraine seront utilisés pour fournir des pièces détachées. Le transport des MiG vers l'Ukraine prendra quelques semaines, ont précisé vendredi les responsables slovaques.

Le chef du gouvernement a ajouté que son pays allait également livrer à Kiev le système de défense antiaérienne Koub.

La Pologne enverra en Ukraine quatre chasseurs MiG-29, des appareils sur lesquels les pilotes ukrainiens sont formés. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Omar Marques

L'année dernière, la Slovaquie avait décidé de ne plus utiliser ses MiG-29. Ils seront remplacés d'ici janvier 2024 par des F-16 américains. Pour l'instant, l'espace aérien slovaque est protégé par la République tchèque et la Pologne.

La livraison des chasseurs, des pièces détachées et des missiles antiaériens se fera sur la base d'un accord intergouvernemental, et la Slovaquie sera indemnisée par ses alliés.

Nous recevrons une compensation via la Facilité européenne pour la paix , a expliqué M. Heger, alors que le ministre de la Défense a évoqué une offre de Washington de matériel militaire américain non spécifié d'une valeur de 700 millions de dollars.

Jeudi, le président polonais Andrzej Duda a annoncé que dans les jours à venir la Pologne allait transférer quatre avions entièrement opérationnels à l'Ukraine .

Réagissant à l'annonce de Varsovie, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuriy Ignat, a estimé que les MiG ne résoudront pas les problèmes, nous avons besoin de F-16. Mais les MiG contribueront à renforcer nos capacités .

La décision polonaise ne change rien toutefois au refus américain d'en faire autant, a souligné peu après John Kirby, un porte-parole de la Maison-Blanche.

Vendredi, l'Espagne a aussi confirmé une nouvelle fois qu'elle ne livrerait pas d'avions de chasse à l'Ukraine.