Churchill parmi les 50 plus belles destinations en 2023, selon le magazine Time

Churchill, au Manitoba, se classe parmi les 50 destinations mondiales les plus belles à visiter en 2023, selon le palmarès du magazine américain Time. C'est la seule destination canadienne, avec Vancouver, à avoir été sélectionnée par le magazine new-yorkais.

Churchill figurera ainsi dans le prochain numéro spécial du Time, en version papier, qui sortira en kiosque d’ici quelques semaines.

La ville située au nord du Manitoba, reconnue pour ses ours polaires, ses aurores boréales et ses bélugas, attire l’attention du monde entier.

La vice-présidente aux communications de Voyage Manitoba, Linda Whitfield, précise que dans le cadre du travail effectué par son organisme pour développer l’économie touristique du Manitoba, l’équipe des relations avec les médias accueille régulièrement des écrivains, des photographes et des équipes de tournage dans la province.

C’est Nicholas DeRenzo, journaliste établi à Brooklyn, qui a proposé la candidature de Churchill. Il a visité la ville en août dernier, avec le soutien de Voyage Manitoba et de l’organisme Frontiers North Adventures.

Dans la note qu’il a rédigée, M. DeRenzo qualifie Churchill de merveille nordique et de destination de voyage durable , indique l’organisme provincial dans un communiqué publié jeudi.

Le journaliste précise, en suggérant la ville de Churchill, qu’il n’existe nul autre endroit en Amérique du Nord qui offre aux voyageurs la possibilité de vivre une expérience de la nature sauvage d’aussi près et aux premières loges que Churchill .

Pour compiler cette liste des endroits les plus beaux du monde à visiter cette année (en anglais),  (Nouvelle fenêtre) le magazine Time a demandé à son réseau international de correspondants et de collaborateurs de proposer la candidature de divers lieux, en particulier ceux qui offrent des expériences nouvelles et passionnantes .

Une récompense méritée pour Churchill

Selon la spécialiste en communication interne à l’organisme Voyage Manitoba, Jessica Hassard, c’est un honneur pour la Ville de Churchill de faire partie de la liste du magazine Time .

La spécialiste en communication interne à l’organisme Voyage Manitoba, Jessica Hassard, estime qu’il s’agit d’une « récompense méritée » pour tous les efforts de développement touristique à Churchill. Photo : Jessica Hassard

Elle ajoute qu’il s’agit d’une grande occasion, pour la ville nordique, de continuer à offrir diverses expériences à ses visiteurs .

Mme Hassard estime qu’il s’agit aussi d’une récompense méritée pour la ville, pour Voyage Manitoba ainsi que pour les différents partenaires impliqués dans le développement du tourisme dans la province en général, et à Churchill en particulier.

Jessica Hassard rappelle qu’à l’image de plusieurs destinations touristiques partout dans le monde, Churchill a été touchée par la pandémie et par les restrictions empêchant les touristes de s’y rendre.

Aujourd’hui, la situation commence à changer, notamment avec le vol direct offert par WestJet qui lie Winnipeg et Los Angeles. Nous espérons que davantage d’offres dans le secteur de transport pourront participer au développement de la ville , dit-elle.

Selon les dernières données de l’organisme provincial, qui date de 2017, 4,1 % des visiteurs de Churchill étaient des Manitobains, 15,4 % étaient des Canadiens et 46,4 % venaient des États-Unis, tandis que 33,8 % des visiteurs de Churchill cette année étaient des touristes internationaux.

La ville a besoin de s’adapter au contexte

En réaction à cet achalandage, la vice-présidente aux communications de Voyage Manitoba, Linda Whitfield, rappelle qu’il y a un certain nombre de défis à relever, notamment des saisons courtes d’activité intense plutôt que toute l’année, un manque d’hébergements et un prix modérément élevé .

Le photographe et fondateur de Discover Churchill, Alex De Vries, estime qu’il s’agit d’un coup de publicité incroyable pour Churchill et pour tout le Manitoba .

Le photographe et fondateur de Discover Churchill, Alex De Vries, espère que cette nomination contribuera au développement économique et touristique de Churchill. Photo : Alex De Vries

Il espère que cette nomination contribuera à réduire les défis et les obstacles que la Ville peut rencontrer pour ce qui est de la durée de la saison touristique.

La majorité des offres touristiques concernent les mois d’octobre et de novembre, au cours desquels les touristes peuvent observer les ours polaires. C’est la meilleure saison pour l’économie locale , dit-il.

Il souhaite voir plus de commerces ouverts qui offriraient divers services tout au long de l’année. Cela permettra à la ville de continuer son développement , souligne M. De Vries.

En plus de Churchill et Vancouver, les deux villes canadiennes du palmarès, la liste du magazine américain inclut des endroits tels que la capitale du Maroc, Rabat; Barcelone, en Espagne; Jeju Island, en Corée du Sud; Brisbane, en Australie; et Guadalajara, au Mexique.