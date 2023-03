L’Ontario offrira plus d’heures de soins dans les foyers de longue durée

L'argent annoncé vendredi par le ministre provincial des Soins de longue durée correspond au troisième engagement sur quatre dans le but de verser un total de 4,9 milliards de dollars pour embaucher et retenir plus de 27 000 infirmières autorisées, infirmières auxiliaires autorisées et préposés aux services de soutien à la personne.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, affirme que l'embauche de plus de personnel permettra aux résidents d’obtenir les soins dont ils ont besoin.

Les soins directs comprennent les soins personnels, tels que l'aide pour les repas, le bain et l'habillement, ainsi que l'aide aux résidents pour se déplacer et la fourniture de médicaments.

Le gouvernement affirme que la province a atteint son objectif provisoire de trois heures de soins en 2021-2022, mais ne peut pas encore dire si l'objectif pour cette année sera atteint, car il reste encore deux semaines dans cet exercice.

Avec les informations de La Presse canadienne