Nouvelle frappe contre la drogue à Val-d’Or : cinq personnes arrêtées

Selon ce que rapporte la SQ, les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de l’Abitibi- Témiscamingue, les policiers du poste principal de la MRC de la Vallée- de-l’Or et le groupe d’intervention tactique ont coordonné leurs efforts pour effectuer des perquisitions dans quatre résidences situées sur la rue De la Grève, la rue Allard, le boulevard Forest et la 1re Avenue.

Cinq personnes, soit trois femmes et deux hommes âgés de 25 à 60 ans, ont alors été arrêtées.

Sacha Gagnon, 35 ans, et Jason Grenier, 48 ans, ont notamment comparu au palais de justice de Val-d’Or sous plusieurs chefs d’accusation reliées au trafic de stupéfiants et à la possession d’armes à feu. Quant aux trois autres personnes appréhendées, elles ont été libérées en attente de la suite des procédures judiciaires.

La Sûreté du Québec indique que cette perquisition a permis de saisir plus de 13 500 comprimés de méthamphétamine, plus de 70 grammes de cocaïne, un pistolet chargé, quatre armes à air comprimé et une importante somme d'argent au montant non précisé.

Rappelons que la stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et de lutter activement contre la violence armée au Québec. « CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts aux niveaux national, régional et local en ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu », souligne la SQ.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE, au 1-833-888-ARME (2763).