De nouvelles figurines de Tron peuvent porter votre visage et avoir votre voix

Un jouet sera proposé en marge de la nouvelle attraction Lightcycle, inspirée de Tron, qui ouvrira le 4 avril prochain au complexe de loisirs Walt Disney World Resort, en Floride.

L’idée derrière le Tron Identity Program (programme d’identité Tron) : créer une figurine représentant un personnage de Tron à son image.

Pour y arriver, les visiteurs et visiteuses de l’attraction Lightcycle devront faire numériser leur visage en trois dimensions et enregistrer quelques lignes de dialogue. Ces personnes pourront également choisir l’aspect du casque et la couleur de l’uniforme de la figurine.

Le visage du ou de la propriétaire du jouet à batterie sera affiché au moyen d’un petit écran LED à l’intérieur du casque de la figurine. Celle-ci sera vendue avec un emballage rappelant une machine d’arcade.

Les adeptes de Tron pourront se procurer le jouet pour la rondelette somme de 89,99 dollars américains (environ 123 dollars canadiens).

Le film original Tron, réalisé par Steven Lisberger, est sorti en 1982. Il a fait l’objet d’une suite, Tron : l’héritage, lancée en 2010, et un troisième épisode serait en chantier chez Disney.