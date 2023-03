L’Est-du-Québec ciblé pour un appel d’offre d’énergie éolienne

Le secteur de Rivière-du-Loup fait partie des zones ciblées pour le développement éolien, avec un potentiel de 400 mégawatts. Sur la Côte-Nord, le secteur Outardes, dans la région de Baie-Comeau, a aussi été choisi par la société d'État. Le secteur aurait quant à lui un potentiel de 300 mégawatts.

« C’est clair que c’est surprenant, mais en même temps, c’est sûr que c’est de la musique à nos oreilles. » — Une citation de Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est

Alors des élus disent qu’il n’y a plus de place sur le réseau électrique à Rivière-du-Loup depuis plusieurs années, le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, Michel Lagacé, admet être surpris de cette annonce.

Michel Lagacé est aussi le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On le sait qu'il y a des potentiels éoliens non exploités. C'est vrai au Bas-Saint-Laurent, c'est vrai en Gaspésie… Et l'acceptabilité sociale est aussi chez nous, donc il faut voir de quelle façon Hydro-Québec pourra amener, là, une augmentation de la capacité des lignes de transport , fait-il valoir.

Mercredi, Hydro-Québec a dévoilé les gagnants des appels d'offres de 300 mégawatts (MW) d'énergie éolienne et de 480 MW d'énergie renouvelable lancés en 2021. Au total, cinq des sept projets retenus verront le jour dans l’Est-du-Québec.

Des éoliennes du parc Mesgi’g Ugju’s’n, en Gaspésie (photo d'archives) Photo : Site web de Mesgi’g Ugju’s’n

Michel Lagacé indique toutefois que l’Alliance va poursuivre ses démarches pour que Québec augmente la capacité d'alimentation du réseau au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie en faisant les représentations nécessaires.

Compte tenu que le projet souhaite la mise en service 1500 mégawatts d'énergie éolienne, plusieurs secteurs devront être sélectionnés par la société d'État afin d'atteindre la cible. Au total, 10 zones potentielles ont été identifiées par Hydro-Québec.

Sites au potentiel d’intégration au réseau d’Hydro-Québec Sites au potentiel d’intégration au réseau d’Hydro-Québec Site Mégawatts Coteau-du-Lac/Valleyfield 300 Montérégie 250 Nicolet 400 Des Cantons 250 Appalaches 150 Chaudière 150 Chamouchouane 600 Montmagny 200 Rivière-du-Loup 400 Outardes 300

Perspectives économiques

Sur la Côte-Nord, le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, pense que l’ajout de projet d’énergie éolienne dans la région pourrait aussi, éventuellement, attirer de nouveaux investisseurs.

Nous autres, on est très heureux de ça. (...) Il s’agit maintenant de trouver le promoteur qui va vouloir développer le parc éolien et investir dedans. Même si ce n’est pas chose faite, le préfet voit d’un bon œil que la région ait été ciblée par Hydro-Québec.

Pour Marcel Furlong, de tels projets nécessitent aussi une collaboration accrue entre les parties possiblement impliquées, notamment les communautés autochtones présentes sur le territoire. Même discours du côté de Michel Lagacé, qui souligne l'importance de l'acceptabilité sociale de tels projets.

Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Parmi ses critères, Hydro-Québec dit orienter son choix sur les zones qui permettront une mise en service techniquement possible en 2027, 2028 et 2029.

Ces nouveaux projets verront le jour dans des zones où il sera possible de les raccorder rapidement au réseau et à des coûts raisonnables.

Plus tôt cette semaine, les travaux préparatoires pour le projet éolien Apuiat ont débuté, à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Port-Cartier.

Avec les informations de Patrick Bergeron et de Charles-Étienne Drouin