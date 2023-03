Après 65 ans de service, le garage Sullivan à Edmundston passe le flambeau

C’est après 65 ans de service que le garage Sullivan, situé dans le centre-ville d’Edmundston, fermera ses portes. L’entreprise familiale passe le flambeau à la firme Petro Global, qui était déjà propriétaire du terrain et par le fait même, de l’édifice.

Petro Global a décidé de faire des rénovations majeures. C’est pour cette raison que Bill Sullivan, le propriétaire actuel de la station-service, et sa femme, ont décidé de passer le flambeau.

Rendu à notre âge, c’est le temps qu’on finisse. Pour nous autres, ce n’était plus le temps de commencer une nouvelle aventure, c’est le temps de finir , lance-t-il.

Étant la seule station-service dans le centre-ville d’Edmundston, plusieurs personnes du Haut-Madawaska viennent faire le plein d’essence.

Bill Sullivan affirme qu'il y a beaucoup de fidèles clients qui viennent faire le plein d'essence au garage Sullivan. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Bill Sullivan explique que pour les gens de ce coin, la seule station-service est située dans le quartier de Saint-François de Madawaska. L’emplacement du garage Sullivan est donc un avantage selon lui.

Le propriétaire affirme que beaucoup de gens allaient faire le plein d’essence dans la ville de Madawaska, dans l'État du Maine, aux États-Unis. Mais lorsque la pandémie a frappé, le pont international était fermé.

Quand ils ont fermé les frontières il y a deux, trois ans, ça a vraiment donné un bon coup de pouce pour la vente d’essence, dit-il.

Une histoire qui tire à sa fin

Le garage Sullivan est une entreprise familiale qui a fait partie du paysage pendant plus de six décennies. Auparavant, en plus de la station-service, il y avait aussi un garage automobile. C’est à cet endroit que Bill Sullivan a commencé à travailler pour l’entreprise, à l'âge de 12 ans. Il explique que la fermeture de la station-service lui fait un pincement au cœur, malgré les belles années.

En anglais, il disent ça bitter sweet. Mais ça va me faire de quoi parce que comme j’ai dit, j’ai grandi ici, j’ai commencé à laver des voitures pour mon père, j’avais 12 ans. J’ai passé ma vie ici , dit-il.

En effet, le garage Sullivan a vu le jour en 1957 par le père de Bill Sullivan. En 1982, il a décidé d'assurer la relève de son père.

« C’est certain que pour une génération, ça va tout le temps être connu sous le nom Sullivan. » — Une citation de Bill Sullivan, propriétaire

Bill Sullivan remercie tous ses employés d'avoir contribué à la continuité de son garage pendant 65 ans, qui est la plus vieille station-service d'Edmundston selon lui.

Celle-ci, qui est et restera sous la bannière de Esso, sera transformée dans les prochains mois. Selon ce qu’explique Bill Sullivan, Petro Global modifiera le dépanneur. Une partie de l’édifice sera pour y installer une succursale de la chaîne de restaurant Pizza Pizza.

Le garage Sullivan devait fermer ses portes le 31 mars, mais le propriétaire a reçu un appel lui indiquant que les rénovations sont retardées d’environ un mois.