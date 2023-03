Un fonds de 350 000 $ pour soutenir les entreprises francophones de la Saskatchewan

Ce financement a pour objectif d'accompagner les entreprises francophones de la province.

Ainsi, les microentreprises (ME) et les petites et moyennes entreprises (PME) francophones de la Saskatchewan ont désormais un accès au capital financier lors des étapes de démarrage, d'achat ou d'expansion d’une entreprise, indique l’organisme dans son communiqué de presse.

Selon le président du CÉCS , Robert Carignan, ce fonds est le résultat de plusieurs années d’efforts soutenus .

C’est un moment historique pour le CÉCS et une très bonne nouvelle pour les microentreprises et petites et moyennes entreprises francophones de la Saskatchewan. Nous sommes fiers de cet investissement dans notre communauté francophone de la Saskatchewan , a indiqué Robert Carignan, cité dans le communiqué de presse.

Le Fonds d’investissement du CÉCS va accorder des prêts allant de 5000 dollars à 25 000 dollars durant une période d’amortissement normal de 5 ans.

Ce nouveau Fonds d’investissement, grâce à ses modalités d’accès souples, va donner un souffle nouveau et un bon levier aux microentreprises (ME) et petites et moyennes entreprises (PME) francophones de la province , a ajouté le directeur général du CÉCS , Kouamé N’Goandi.

Le lancement de ce fonds entre dans le cadre des activités de célébration de la Journée internationale de la Francophonie, a souligné le communiqué de presse.

C’est également un meilleur outil qui va permettre au CÉCS d’appuyer efficacement l’entrepreneuriat francophone en Saskatchewan , a précisé Kouamé N’Goandi.

Les entreprises francophones de la Saskatchewan sont ainsi invitées à se rapprocher de l’organisme pour bénéficier de ce financement.

À noter que le CÉCS est l’organisme responsable du développement économique francophone en Saskatchewan. Il a pour mandat d’offrir des programmes et services qui répondent aux besoins et défis de la communauté francophone de la province.