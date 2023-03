Tarifs d’électricité au N.-B. : il y aura une hausse, mais celle-ci reste à déterminer

Les Néo-Brunswickois subiront finalement une hausse de leurs tarifs d’électricité. La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick approuve le principe d’une augmentation des tarifs, mais ne précise pas pour le moment le pourcentage de cette hausse. Elle renvoie Énergie NB à la planche à dessin.

Dans une décision partielle sur son site web, la Commission indique qu’elle n’est pas convaincue que les tarifs, tels que demandés, sont justes et raisonnables.

Ainsi, la Commission demande à Énergie NB de déposer un nouveau budget pour l’année de référence 2023-2024 avec les ajustements proposés par la commission ainsi qu’une nouvelle étude sur le coût du service.

Par exemple, la Commission évalue le projet de turbine à gaz de la centrale de Bayside à 365,4 millions de dollars, soit 3,3 millions de dollars de moins que l’évaluation d’Énergie NB.

Pour ce qui est de l’impact des taux d’intérêt et de la dette, la Commission évalue le montant à la hausse de 30 millions de dollars.

Énergie NB est ordonné de mettre à jour ses dépenses liées au carburant et à l’achat d’électricité, ses prévisions de la charge et ses prévisions de revenus.

Une fois les documents d’Énergie NB obtenus, la Commission fixera les hausses de tarif pour toutes les catégories de clients. Elle déterminera, à ce moment, quand ces hausses entreront en vigueur.

La société Énergie NB souhaitait augmenter de 8,9 % les tarifs d’électricité de ses clients résidentiels et commerciaux dès le 1er avril et devait obtenir l’autorisation de la Commission de l’énergie et des services publics. Des consultations se sont tenues pendant deux semaines en ce sens.

Par ailleurs, dans cette décision partielle, la Commission approuve déjà une augmentation de 1 $ par mois en frais de location des chauffe-eau et une augmentation de 11,11 $ des frais d’appels de service facturés aux clients pour certains services.