La Commission municipale recommande la tutelle pour Trécesson

Une enquête effectuée à la suite d’une divulgation d’actes répréhensibles conclut à un dysfonctionnement majeur qui dure depuis plusieurs mois. La Commission estime que les membres du conseil ne semblent pas être en mesure de régler eux-mêmes la situation.

Selon le rapport de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale, l’absence de nombreux employés, l’ingérence de certains membres du conseil municipal dans les affaires courantes et les tensions nuisent au bon fonctionnement de la Municipalité de Trécesson.

Depuis l’élection d’un nouveau conseil en 2021, presque tous les employés sont en arrêt de travail. La directrice générale par intérim a remis sa démission en janvier dernier et la ressource externe qui gère la comptabilité cessera son mandat en juillet. Les démarches pour les remplacer s’avèrent infructueuses.

La Commission municipale estime que la tutelle, qui concernerait seulement la gestion des ressources humaines, permettrait de stabiliser la structure administrative de la Municipalité.

Pour assurer les services aux citoyens et pour faire progresser l’ensemble des dossiers municipaux, il est primordial de stabiliser la structure administrative, significativement affectée par la problématique d’ingérence , précise le rapport.

Des constats alarmants

Selon l’enquête, la directrice générale a été en arrêt de travail de décembre 2021 à décembre 2022, avant d’être suspendue avec solde pour fins de vérification à son retour en poste. Quatre autres employés sont partis en arrêt de travail entre janvier et février 2022, et une seule est revenue au travail depuis avril dernier.

On explique aussi que le manque de personnel a entraîné plusieurs perturbations, notamment des retards dans l’adoption des budgets de 2022 et de 2023. Des plaintes devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail doivent aussi être entendues. Des membres du conseil municipal auraient aussi outrepassé le rôle qui leur est conféré par le Code municipal du Québec.

De plus, il appert de l’enquête qu’il existe des tensions entre certains membres du conseil, ce qui rend les délibérations parfois houleuses et les décisions difficiles à prendre. Ce climat de travail difficile est d’ailleurs l’un des motifs de la démission de la directrice générale par intérim , peut-on aussi lire dans le rapport d’enquête.

La Commission municipale rappelle enfin que deux membres du conseil ont été suspendus, en août 2022 et en septembre 2022.