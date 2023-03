La danseuse Janick Arseneau s’attaque au plus grand défi de sa carrière avec Dance 100

Janick Arseneau est tout un numéro. Tout ce qui lui fait peur l’attire. Comme un aimant. Car la peur lui permet de relever de plus gros défis et la récompense qu’il y a au bout est encore meilleure. Plus ça fait peur, plus elle a à gagner, avoue-t-elle en s’esclaffant de rire.

Ces peurs, la danseuse artistique de Dunlop, près de Beresford dans la région Chaleur, les a vécues avec des grands noms de la musique dans sa encore jeune carrière. Jennifer Lopez, Rihanna, Cardi B, Kelly Clarkson, Led Zeppelin, Melissa Etheridge ont tous requis ses services au cours des dernières années.

Janick Arseneau (debout, deuxième à droite) et les autres participants de l'émission Dance 100 Photo : Gracieuseté/Netflix

Sans oublier sa prestation fort remarquée dans So you think you can dance Canada en 2010, alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Le plus grand défi de sa carrière

Cette fois, la peur est plus grande. Le défi aussi. Mon plus grand en carrière , admet-elle sans détour. Elle fait partie des huit chorégraphes qui se disputent les grands honneurs dans l’émission Dance 100 sur Netflix, dont le premier chapitre sera disponible vendredi.

Le concept est simple. Chaque chorégraphe monte une séquence en partageant 100 danseurs. La formation et le produit final seront évalués par des juges et les danseurs eux-mêmes. Les meilleurs restent. Le dernier est éliminé et ses danseurs sont répartis chez les chorégraphes restants. C’est ainsi à chaque émission, jusqu’à n'en rester qu’un, qui remportera la coquette somme de 100 000 $.

« Quand on me l’a offert, j’ai eu peur et j’ai dit un gros… oui! Je n’ai rien vu encore des images de l’émission! J’ai vécu de grosses émotions intenses qui ne seront peut-être pas diffusées. Je suis stressée. J’ai tellement hâte. On me pose la question et j’en ai les mains moites. » — Une citation de Janick Arseneau

Une expérience d’une intensité sans mot

Elle trouve difficilement les mots pour expliquer l’intensité de cette expérience de danse. Elle a eu du plaisir, elle a été surprise, elle a versé des larmes, elle a vécu de l’anxiété et du stress. Elle a eu peur. Mais surtout, elle a appris sur elle-même, sur comment gérer tout ça dans un environnement aussi intense et elle en est ressortie gagnante fois 1000 , assure-t-elle.

Janick Arseneau et les autres participants de l'émission Dance 100. Photo : Gracieuseté/Netflix

Cela a allumé un feu en moi. J’ai plein d’idées pour créer et mettre ça sur une scène. Mon sourire ne peut pas le cacher; ç’a été une expérience incroyable. Dance 100 m’a forcée à sortir le meilleur produit de moi-même. Je n’avais pas de limite de création avec des danseurs qui savaient tout faire. C’était fou et c’était le fun de jouer dans un calibre aussi relevé , affirme Janick Arseneau.

Retrouver l’Acadienne en elle

L’Acadienne qui habite maintenant à Laval au Québec entend utiliser cette grande expérience pour son prochain projet. Elle sera la chorégraphe de la troisième saison de l’émission Les Chanteurs masqués, à TVA.

Entre-temps, elle a un autre projet, cette fois plus personnel. Retrouver l’Acadienne en elle.

J’avais perdu mon accent et j’essaie de le retrouver , rigole-t-elle. Quand j’ai participé à So you think you can dance, j'ai pensé qu’il fallait changer pour être dans l'œil du public. Là, j’ai le goût de reconnecter avec mes racines. J’adore l’Acadie et j’essaie de retrouver l’Acadienne en moi. Je n’ai pas oublié qui je suis et d’où je viens.

Avec les informations de Marie Andrée Leblond