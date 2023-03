Logements sociaux : des coopératives pressent la CAQ d’améliorer ses programmes

C'est le cas de la coopérative Haut-de-la-rue, à Beauport, qui souhaite la construction de 56 logements.

Le projet a été accepté en juillet dernier dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ).

Blanche Paradis est présidente de la Coopérative qui existe depuis 2020. Depuis 2022, la machine s'est arrêtée .

« Nos demandes répétées d'information, mais surtout de débourser des fonds pour faire avancer notre projet demeure sans réponse du gouvernement. » — Une citation de Blanche Paradis, présidente de la Coopérative Haut-de-la-rue

Mme Paradis explique que le gouvernement lui demande des plans officiels d'une firme d'architecte et des plans d'ingénierie pour répondre aux critères du PHAQ. On n’a pas les sous pour faire ça. On nous demande de donner toutes ces informations-là et avancer dans le projet [et] répondre aux exigences du PHAQ. C'est là qu'on voit que ça a été fait pour l'entreprise privée.

Depuis juillet, seulement trois lettres ont été envoyées par le gouvernement. Il n'y a aucune entente de signée, aucun engagement concret envers le développement du projet. Il n'y a aucune avancée , explique Manon Saint-Cyr de SOSACO, un groupe de ressource technique qui crée des logements sociaux à Québec.

Nombreux projets

Selon Manon Saint-Cyr, de nombreux projets sont dans la même situation dans la province, comme celui de la coopérative des Jardins d'Alchémilles, qui possède le terrain de l'ancien bar Kirouac, dans le quartier Saint-Sauveur.

Le maire Bruno Marchand s'adresse aux médias pour annoncer le projet de 30 unités de logements sociaux. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

On a un terrain depuis avril 2022. Quand la Ville nous a réservé, ce terrain-là, on pensait que nos démarches pourraient enfin aller de l'avant. On était très content. Un an plus tard, on ne peut toujours pas lancer le projet , témoigne Jonathan Gagnon, de la coopérative des Jardins d'Alchémilles.

Selon le milieu communautaire, le PHAQ n'est pas adapté à leur réalité.

C'est la première fois au Québec qu'on n’a pas un programme qui nous permet concrètement de lever de nouveaux projets.

Le PHAQ devait être rapide, déplore-t-elle. Dans sa forme actuelle, on ne pense pas qu'il va être en mesure de remplir les exigences. Il n’a manifestement pas été conçu pour permettre la réalisation à court terme de logements sociaux et communautaires pour des personnes qui en ont besoin maintenant. On est en pleine crise du logement.

Pour Mme Saint-Cyr, ce programme est plutôt une porte d'entrée pour les investisseurs privés.

Accès Logis

Le milieu communautaire a demandé au gouvernement une refonte du programme Accès Logis, qui existe depuis plus de 20 ans au Québec, compte tenu de ses défauts. Le PHAQ devait venir combler ses lacunes.

Ça nous laissait croire qu'on aurait une nouvelle mouture du programme Accès Logis. On a été vraiment surpris quand on a vu que la ministre comptait y mettre fin sans ajouter aucune autre unité , explique Manon Saint-Cyr.

Selon Québec Solidaire, la construction de logement social permettrait de diminuer les loyers en envoyant un signal à la baisse au marché de l'habitation.

Pendant ce temps-là, ce qui se construit ce sont des logements qui sont trop chers , ajoute le député solidaire, Sol Zannetti.

Le parti demande un réinvestissement de la CAQ dans le logement social.

Chaque année qui passe, on perd ces terrains-là. Il faut renverser la tendance.

Le budget provincial sera déposé le 21 mars.