Le Nunavut déclare une épidémie de tuberculose à Pond Inlet

En tout, cinq cas actifs de tuberculose ont été répertoriés contre 22 cas de tuberculose latente, c’est-à-dire que la maladie n’est pas encore contagieuse, mais doit, néanmoins, être traitée.

Dans un communiqué, les autorités soulignent que le nombre croissant de cas indique que les services de santé publique doivent assurer un suivi rigoureux .

Les habitants sont invités à surveiller l'apparition de symptômes tels que de la toux, de la fatigue, de la fièvre ou une perte d’appétit et à se rendre au centre de santé local pour un test de dépistage.

Ceux et celles qui ont été en contact avec quelqu’un qui présente ces symptômes doivent également se rendre au centre de santé qui dispose des tests et des médicaments pour traiter la maladie.

La tuberculose fait l'objet d’un avis d’épidémie à Pangnirtung depuis près d'un an et demi. Dans cette autre communauté de même taille, 39 habitants ont obtenu un diagnostic de tuberculose active, et une infection de tuberculeuse latente a été décelée chez 167 autres personnes depuis janvier 2021 selon les dernières données du ministère de la Santé.