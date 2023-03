Quatre bouteilles pour la Saint-Patrick

Il est possible de souligner la fête des Irlandais autrement qu’avec un verre de Guinness ou avec un café Baileys. Voici quatre suggestions pour célébrer la Saint-Patrick et pour changer la routine.

Whisky…oui!

Kilbeggan Whiskey Blended, Code SAQ : 12299804, 36,75 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Le whisky est largement associé à l’Écosse. Pourtant, selon la légende, la première distillation de grains aurait eu lieu en Irlande en 432 et elle serait effectuée par nul autre que Saint Patrick. La distillerie Kilbeggan a été fondée en 1757. Elle est la plus ancienne distillerie du pays. Après quelques années d’arrêt, elle est de nouveau en opération et produit cet assemblage de grains dont les arômes évoquent le caramel, les fruits et les agrumes.

Crème gourmande

O'Casey's, Code SAQ : 379032, 24,75 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Tout le monde connaît la crème irlandaise Baileys. La boisson n’est toutefois pas la seule produite en Irlande. La crème O’Casey’s est élaborée par la distillerie First Ireland Spirits. À moins de 100 km de Dublin, dans le village d’Abbeyleix, elle réunit du whisky irlandais avec de la crème fraiche. Son goût de caramel est riche et puissant. Onctueuse et savoureuse, on la mélange avec de la crème glacée et du café instantanée pour une délicieuse gâterie.

Vin Irlandais

Inniskillin Niagara Estate Unoaked Chardonnay Niagara Peninsula 2020, Code SAQ : 13540698, 15,45 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Bien que quelques hectares de vignes poussent en Irlande, la production de vin est marginale dans le pays. Plusieurs amoureux de vin se sont ainsi expatriés pour produire du vin comme c’est le cas des propriétaires du Château de Fieuzal à Bordeaux. En Ontario, les fondateurs du vignoble Inniskillin, Donald Ziraldo et Karl Kaiser se sont inspirés des Inniskilling Fusiliers pour nommer le domaine dans les années 70.

Le colonel de ce régiment irlandais a servi en Amérique du Nord au début du 19e siècle et il était propriétaire de la ferme où se trouve désormais le vignoble ontarien. Inniskillin a été le premier vignoble commercial en opération après la prohibition. Son chardonnay démontre tout le potentiel du vin canadien. Ses parfums d’acacia, de fleurs et de lime se retrouvent dans une bouche vive et croquante. Parfait pour accueillir le printemps.

Une petite rousse

4 origines - Rousse irlandaise, 3,99 $ (473 ml) Photo : Gracieuseté : Chez Duff