Des agriculteurs à la rescousse d’une famille d’Adstock éprouvée par un accident

Henrik Asselin, 42 ans, un garçon de 12 ans et une fillette de 4 ans sont tous les trois morts dans l’accident. Deux autres enfants se trouvent dans un état critique. Leur mère est toujours hospitalisée, mais hors de danger.

Il s'agit d'une famille d'agriculteur de la municipalité d'Adstock.

Sophie Champagne est une amie de la famille. Elle est allée à l'école avec la mère et demeure dans une municipalité voisine.

Agricultrice elle-même, elle a décidé de prêter main forte pour opérer la ferme. Les animaux ont besoin de soins et d’être nourrit, 7 jours sur 7.

« On est vraiment ici pour prendre un plan d'action pour la ferme. C'est beaucoup de choses à gérer, explique Sophie. Tout le monde est là, prêt à aider, le cœur sur la main. » — Une citation de Sophie Champagne

Sophie Champagne. Photo : Radio-Canada

Elle souhaite contribuer aux activités quotidiennes au cours des prochains jours. Elle est accompagnée de la famille et de trois amies.

C'était super important de faire quelque chose. Allez à l'hôpital, ce n’était pas notre place. Où on pouvait vraiment avoir un impact, c'était au niveau de l'entreprise, au niveau de la ferme. On sait c'est quoi. C'est vraiment d'essayer de mobiliser tout ça et essayer de faire ça le plus simple possible pour faire une continuité .

La soutien d'une communauté

La conseillère municipale Marie-Claude Létourneau-Larose explique que la municipalité est allée rendre visite à la famille, après l'accident.

On est allé voir qu'est-ce qu'ils avaient besoin [...]. Pour l'instant, les besoins, c'est vraiment la nourriture. Donner un coup de main au niveau des repas, mais pas seulement maintenant, mais dans le à venir. Le besoin est vraiment là .

La conseillère municipale Marie-Claude Létourneau-Larose. Photo : Radio-Canada

Des dizaines de citoyens ont proposé leur aide pour épauler la famille.

Dans le contexte, des repas déjà préparés peuvent faire une différence ,des petits repas tout prêts, la personne qui va [...] donner un coup de main à la ferme sur l'heure du midi. La personne, elle le met au micro-ondes et c'est terminé.

Le nombre de monde, ça se compte par dizaines , confie la conseillère. Je pense que c'est bien vu par eux, c'est vraiment bien accueilli.

Jeudi soir, une centaine de personnes se sont recueillies, lors d'une cérémonie intime à l'église Saint-Méthode, pour honorer la mémoire des victimes de l'accident.

Environ 90 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à la famille victime de la collision frontale. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

L'enquête policière se poursuit pour tenter de comprendre les causes de l'accident.

Avec les informations de Philippe L'Heureux et Marier Pier Mercier