La plus récente ébauche du programme scolaire sera mise en place dès septembre

À la même période, l’année dernière, les conseils scolaires avaient mis à l’essai pour la première fois le programme scolaire mis à jour et des changements ont été apportés depuis.

À l’automne, les conseils scolaires continueront également d’implanter le programme de mathématiques et d’anglais aux groupes de la quatrième à la sixième année.

Évidemment, nous voulons être la province la plus performante vers laquelle les autres se tournent , a indiqué la ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange, lors d’une conférence de presse tenue vendredi.

La province offre 47 millions de dollars pour l’implantation du nouveau programme scolaire pour l’année 2023-2024. Cela correspond à un budget de 800 $ par enseignant et 45 $ par élève.

La première ébauche du programme scolaire sortie en mars 2021 a été vivement critiquée pour ses imprécisions. En réponse aux préoccupations soulevées, des changements qui devaient résoudre des problèmes de contenu considéré comme trop lourd, mal adapté à l’âge des élèves et manquant de clarté ont été apportés. Photo : Radio-Canada / Bryan Labby

Changements apportés

Des règles de grammaire ainsi que des précisions quant aux types de textes étudiés à chaque niveau ont été ajoutées afin d’améliorer le programme de français, langue première, et littérature.

Le programme met désormais l’accent sur les compétences de communication orale et propose des attentes plus définies. La culture et les perspectives francophones sont également mises de l’avant afin de développer un sentiment d’appartenance et une relation positive avec le français.

Pour sa part, le contenu du programme d'études en immersion française s'alignera davantage sur les principes d’apprentissage et de l’appréciation d’une langue seconde ainsi que sur le développement des compétences en écriture créative des élèves.

Afin d’améliorer la clarté et la charge de travail, les éléments redondants et non essentiels ont été éliminés du programme d’immersion française et le contenu a été modifié, notamment en ce qui concerne la lecture et la communication orale, afin de fournir un programme plus approprié au développement des élèves, selon le ministère.

Le contenu du programme de sciences mettra maintenant plus de l’avant la compréhension des pratiques agricoles en Alberta, ainsi que des connaissances fondamentales des différentes disciplines de la science.

Le nouveau programme permettra aux élèves de développer davantage leur compétence de résolution de problèmes avec les algorithmes et le codage et inclura clairement et de façon respectueuse les perspectives, connaissances et compétences des peuples autochtones.

D’autres changements, comme des clarifications dans le langage, l’élimination de répétitions ou encore l’ajout de définitions et d’exemples ont été ajoutés.