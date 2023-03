Plus de 11 500 crayons de cire évitent l’enfouissement à Saskatoon

Grâce à des étudiants de l'Université de la Saskatchewan, plus de 11 500 crayons de couleur ne se retrouvent pas dans les sites d'enfouissement de Saskatoon. Ces étudiants sont impliqués depuis 2020 dans le projet Re-Colour, qui vise à recycler et réutiliser des crayons de cire.

Ces étudiants font partie de l'organisme à but non lucratif Enactus, qui s'est donné pour mission de trouver des solutions durables pour mieux protéger l’environnement tout en encourageant l’entrepreneuriat chez les jeunes.

La coprésidente d’Enactus, Rebecca Keindel, explique que le projet Re-Colour vise à récupérer des crayons de cire grâce à des partenariats non seulement avec les restaurants Montana's BBQ & Bar, mais aussi avec des particuliers.

Une fois les crayons récupérés, des bénévoles se réunissent pour entamer leur transformation.

Les crayons sont épluchés, fondus et coulés dans des moules pour créer des crayons plus épais, de couleurs et de formes différentes, comme des dinosaures et des cœurs , explique l'Université de la Saskatchewan dans un communiqué de presse.

Selon Rebecca Keindel, ces différentes formes de crayons permettent de résoudre les problèmes de dextérité, surtout chez les jeunes enfants qui ont de petites mains .

Elle souligne que le projet ne serait pas possible sans l’aide de bénévoles. Depuis septembre 2022, l'organisme Enactus a consacré environ 250 heures de bénévolat à la production de plus de 100 boîtes de crayons de cire.

Ces crayons de cire sont ensuite placés dans des trousses et donnés à des écoles, des garderies et des maisons de refuge.

Ils sont aussi offerts sur les étagères du magasin The Better Good, situé à Saskatoon.

Tous les profits sont réinvestis dans le projet Re-Colour.

Avec les informations de Kayla Guerrette