Les donateurs albertains recevront le plus important crédit d’impôt au pays

Ce crédit d’impôt inclut 60 % de la part de la province et 15 % du fédéral. L’Alberta deviendrait ainsi la province qui offre le retour d’impôt le plus avantageux pour un don. Le Québec détenait cette place, jusqu’à maintenant, avec un remboursement total de 35 %, soit 20 % de la part de la Belle province et 15 % du fédéral.

Cette hausse est significative, puisque l’Alberta n’offrait que 10 % de crédit d’impôt pour un don en 2022.

C'est une très bonne nouvelle , jauge Joël F. Lavoie, le directeur général de la Fondation franco-albertaine (FFA). Ça va encourager des gens qui n'avaient pas encore utilisé leur premier 200 $ ou qui n'avaient pas donné, à faire un premier don.

Une personne qui ferait un don de 200 $, par exemple, recevrait un crédit d'impôt d'une valeur de 150 $, soit trois fois plus que ce qu'elle aurait reçu en 2022.

L’idée a été proposée dans le projet de loi 202 déposé à la fin de novembre. Le gouvernement a décidé d’inclure la mesure dans son budget provincial. Le cadre législatif de ce budget, le projet de loi no 10, est actuellement débattu à l'Assemblée législative.

Une fois le budget approuvé, le nouveau crédit d’impôt prendra effet pour tous les dons effectués depuis le 1er janvier 2023.

L’inflation fait fuir les donateurs

La présidente de la Calgary Chamber of Voluntary Organizations, Karen Ball, estime que le crédit d’impôt offert par la province va encourager les gens à donner , mais malheureusement, elle ne croit pas que cela aura l’effet d’entraînement anticipé par le gouvernement.

Quand les Albertains subissent les effets de l’inflation et n’ont pas confiance en l’avenir de notre économie, ils ont tendance à moins donner , explique Karen Ball. Ce que nous allons voir, je crois, ce sont des dons des mêmes donateurs qui eux obtiendront un meilleur crédit d’impôt, mais pas nécessairement un accroissement des dons.

Du côté de la Fondation franco-albertaine, les responsables ont aussi observé une légère baisse du nombre de donateurs au cours de la dernière année.

Dans la situation économique actuelle, nous pensons que ça va être encore un peu difficile au niveau du nombre de [donateurs] , prévoit Joël F. Lavoie. Il y a des gens pour qui faire un don, c'est vraiment pas possible dans la situation actuelle.

Le directeur général de la FFA croit toutefois que le montant donné par les donateurs réguliers de la Fondation ne sera pas affecté. La Fondation a reçu 527 dons d'une valeur moyenne de 500 $ lors de son dernier Francothon, la grande campagne de financement annuelle de l'organisme. Un total 266 097 $ a été amassé lors de l'événement.

Avec des informations d'Élise Von Scheel