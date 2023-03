Isabelle Boulay lance son album hommage à Alain Bashung et une tournée

Le titre, Les chevaux du plaisir, est tiré d’une strophe de la chanson Osez Joséphine.

Ça faisait des années que je tournais autour de son œuvre; je la trouvais tellement exigeante, d’un point de vue littéraire et musical , a-t-elle expliqué dans un communiqué. C’est comme si j’avais regardé ses chansons courir comme des chevaux sauvages et que je me disais avoir envie d’en monter au moins une.

La chanteuse a regroupé une équipe de musiciens et d'artisans chevronnés pour mener son projet à terme, dont le réalisateur Gus van Go, le batteur Pierre Fortin et le guitariste français Eric Sauviat.

« Ce disque est un cadeau pour moi, comme si je cueillais des fruits déjà mûrs. » — Une citation de Isabelle Boulay

L’auteur de la plupart des chansons d’Alain Bashung, Jean Fauque, dit avoir longtemps souhaité que des femmes réinterprètent des pièces du chanteur légendaire, disparu en 2009, tant elles semblent avoir été écrites pour elles . Merci, Isabelle, pour ce bouquet d’immortelles , a-t-il exprimé par le biais du communiqué.

Les chansons de l’album hommage seront intégrées au spectacle de la prochaine tournée d’Isabelle Boulay, intitulée D’Amériques et de France, qui se lancera sur les routes du Québec et de l’Europe à partir du mois d’avril prochain.

Le premier concert d’une série de 20 représentations dans la province est prévu le 22 avril à Saint-Jean-sur-Richelieu. La première montréalaise aura lieu le 10 juin au théâtre Maisonneuve.

La chanteuse s’envolera ensuite vers l’Europe et s'arrêtera d’abord en Belgique, en mars 2024.