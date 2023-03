L'homme de télévision et cinéaste Guy Fournier Photo : Fair play

Au micro de Patrick Masbourian à Tout un matin, le cinéaste et grand manitou de la télévision Guy Fournier n’a pu cacher sa vive douleur à l’idée d’avoir perdu son frère jumeau, alors qu’il s’était toujours imaginé qu’ils partiraient au même moment.

C’est très difficile. On est nés ensemble, on a passé notre vie ensemble, on a fait jusqu’à un certain point le même métier. Je ne sais pas pourquoi, mais j’avais le sentiment, un peu comme les frères Bogdanoff, qu’on mourrait ensemble, mais ce n’est pas ça qui s’est produit. Il est parti avant moi , a-t-il expliqué avec émotion au lendemain du décès de Claude Fournier.

Je vais sûrement surmonter ça, mais je ne pensais jamais que ce serait aussi difficile. On s’est beaucoup vus depuis trois ans , a ajouté celui qui avait un pied à terre tout près de son frère en campagne, à l’île-des-Soeurs et à Paris.

« On se devinait. On se devinait tellement qu’on était toujours malade en même temps. Il avait la grippe, moi j’avais la grippe. Il avait mal au genou, j’avais mal au genou. La seule chose qu’on n’a pas partagée, c’est nos femmes. » — Une citation de Guy Fournier

Frères de sang et d’esprit

Dans les dernières années, les deux frères s’étaient beaucoup rapprochés, se parlant quotidiennement pour discuter d’art, d’actualité et plus récemment de la guerre en Ukraine.

On se voyait tous les jours, on s’appelait tous les jours, on discutait tous les jours, a expliqué Guy Fournier. La plupart du temps, on se parlait de films, plus que de télévision, parce que Claude, peut-être pour se différencier de moi, a plutôt fait sa vie du côté du cinéma.

« Moi je prétendais que la télévision était un média plus important que le cinéma et lui prétendait le contraire. C’est à peu près les plus gros différends qu’on a eus. » — Une citation de Guy Fournier

Depuis l’invasion russe en Ukraine, Guy Fournier affirme que Claude était particulièrement impliqué, allant manifester tous les jours devant le consulat russe. Il l’accompagnait parfois, mais jamais de façon aussi assidue que son frère.

Le cinéaste s’était même mis en tête d’aller lui-même en Ukraine afin de tourner un film sur le drame qui s’y déroule, lui qui depuis l’invention du iPhone a rarement quitté le mode caméra de son appareil, filmant absolument tout ce qui se passait autour de lui.

On lui a dit qu’il avait peut-être passé l’âge de faire un film en temps de guerre. Ça l’a un peu insulté… S’il n’avait pas eu les pressions de Marie-Josée [Raymond, sa femme] et de moi, je suis sûr qu’il serait parti faire un film en Ukraine.

Guy Fournier se souviendra de son frère comme d’un homme enthousiaste, très peu aigri par les échecs et les revers qu’il a connus au fil de sa carrière. Il affirme que l’un de ses seuls regrets a peut-être été la saga qui l’a opposée à l’ancien directeur des programmes de Radio-Canada, Mario Clément, qui avait critiqué la minisérie du cinéaste sur Félix Leclerc dès la diffusion de son premier épisode en 2005.

C’est peut-être la seule période où j’ai vu Claude manquer d’enthousiasme devant la vie, où j’ai vu Claude aigri , a conclu son frère.

Louise Turcot dans le film «Deux femmes en or» (1970) de Claude Fournier Photo : Cinémathèque québécoise

Une amitié indéfectible avec Pierre-Karl Péladeau

De son côté, le patron de Québecor Pierre-Karl Péladeau s’est lié d’amitié avec Claude Fournier un peu sur le tard, lorsqu’ils ont collaboré sur la création de la plateforme Éléphant. Lancée en 2018, l’initiative a restauré et rendu disponibles au public près de 250 longs métrages de fiction québécois qui ont marqué la mémoire cinématographique de la province.

Claude Fournier était la cheville ouvrière [d’Éléphant]. Il était un perfectionniste, un homme de détails, un homme investi complètement. Et c’est une des raisons pour lesquelles le projet est d’une très grande qualité , a affirmé l’homme d’affaires à l'émission Tout un matin.

Il se souvient d’un homme chaleureux, quoique plus réservé en personne que ce que certains de ses films pourraient laisser entendre.

Ce n’était pas un homme extrêmement extraverti, moi je ne l’ai pas connu de cette façon-là, mais [sa partenaire] Marie-Josée Raymond était là probablement pour combler la différence , a ajouté celui qui a partagé plusieurs soupers avec le couple et différentes personnalités à leur maison de St-Paul-d'Abbotsford.