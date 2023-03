Une bouffée d’oxygène de 40 millions $ pour Taiga

Le constructeur québécois de motoneiges et de motomarines électriques, Taiga, a annoncé vendredi avoir conclu une entente en vue d’un placement privé de 40,15 millions de dollars en débentures qui doit permettre à la jeune entreprise, malmenée par les perturbations économiques, d’assurer la croissance de ses activités.

Dans un communiqué, la direction de Taiga explique que cette somme sera investie respectivement par la société Northern Private Capital (NPC), à hauteur de 25,15 millions de dollars, et par Investissement Québec (IQ) qui fournira de son côté 15 millions de dollars.

Les investissements se feront sous forme de débentures qui pourront être converties par NPC et IQ en actions ordinaires d’ici le 31 mars 2028, s'ils désirent transformer leur placement en participation dans l’entreprise. Des options d’investissements supplémentaires de 5 millions de dollars et de 2,5 millions aux mêmes termes ont aussi été consenties respectivement à NPC et IQ .

Une débenture est un titre de créance que les entreprises ou les gouvernements émettent pour obtenir du financement à long terme sans avoir à fournir d’autres garanties que leur solvabilité et leur réputation. Ce mode de financement est souvent utilisé par les jeunes entreprises pour assurer leur croissance.

Quatre sièges en échange

Mais ce n’est pas tout, en échange de ces 40 millions de dollars, la jeune entreprise cède aussi le contrôle de quatre sièges au sein de son conseil d’administration.

Taiga a accepté, dès qu'il est possible de le faire […] de reconstituer son Conseil d'administration et elle a accordé un siège à un membre désigné par IQ , deux sièges à des représentants de NPC et un siège à un membre indépendant désigné par NPC , précise l’entreprise dans un communiqué.

Fondée en 2015 par trois étudiants en génie mécanique et électrique de l’Université McGill, Taiga conçoit et produit des motoneiges et des motomarines entièrement électriques dans son usine de Montréal.

Le modèle de motoneige EKKO construit par Moteurs Taiga possède une autonomie d'une centaine de kilomètres par recharge. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Ayant bénéficié de plusieurs dizaines de millions de dollars d’engagements financiers de la part des gouvernements – notamment pour la construction d’une nouvelle usine en Mauricie – Taiga a connu son lot de difficultés ces dernières années en raison notamment des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la disponibilité des pièces.

La jeune entreprise en pleine croissance a ainsi vu fondre ses liquidités au cours des derniers mois. Si à l’été 2022, Taiga pouvait compter sur une trésorerie de plus de 52,4 millions de dollars, au 31 décembre 2022, la société ne disposait plus que de 22,8 millions de dollars dans ses coffres.

Ces 40 millions de dollars d’argent frais arrivent donc à point nommé pour Samuel Bruneau, président-directeur général et cofondateur de Taiga, qui affiche une grande confiance dans le potentiel commercial de ses produits.

« Ces fonds nous aideront à concrétiser notre vision et nous permettront d'investir dans l'accélération de notre production, de protéger notre chaîne d'approvisionnement et de maintenir nos activités alors que nous bâtissons la prochaine génération de véhicules électriques tout-terrain. » — Une citation de Samuel Bruneau, président-directeur général et cofondateur de Taiga

La motoneige Nomad et la motomarine Orca de Taiga ont remporté un vif succès auprès de nos clients et la technologie innovante qui les sous-tend leur a valu de nombreuses distinctions prestigieuses au cours de leur première année de production. De grandes possibilités s'offrent à nous , souligne-t-il.

Malgré l’engouement que suscitent les véhicules électriques, prudente, la direction de Taiga a retenu ses projets d’expansion pour protéger son capital, notamment en reportant l’ouverture de sa nouvelle usine à Shawinigan, en Mauricie.

Le projet qui devait voir le jour en 2022 a finalement dû être repoussé en 2023, en vue d’une mise en production en 2024.

La nouvelle usine de Taiga doit ouvrir ses portes en 2023 à Shawinigan. Photo : Taiga

Rappelons que Taiga a obtenu des engagements financiers d'une valeur de près de 50 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec et de la Ville de Shawinigan pour mener à bien ce chantier.

Le constructeur exploite actuellement une usine à Montréal d’une capacité de production de 8000 véhicules. La deuxième usine qu’il projette de construire à Shawinigan doit porter la capacité de production totale de l’entreprise à 70 000 véhicules.

Pour le moment, la production demeure plus modeste. En novembre dernier, Taiga estimait qu'elle serait en mesure de livrer de 2500 à 3500 véhicules en 2023, expliquant que les plans de production ont été perturbés en 2022 par des problèmes de disponibilité des composantes. La société estimait néanmoins qu'elle serait en mesure d'accélérer le rythme de production d'ici la fin de l'année.