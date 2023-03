Une clinique juridique veut repousser les évictions sous l’autoroute Ville-Marie

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable ( MTQ ) avait sommé les campeurs de relocaliser leurs tentes et effets personnels avant la fin de mars en raison de travaux qui doivent être exécutés sous la route 136 jusqu'en 2025.

Le MTQ avait expliqué à Radio-Canada plus tôt en mars que la sécurité des personnes serait menacée si le campement devait rester sur les lieux en même temps que le chantier.

Le campement est situé sous la route 136, aussi nommée autoroute Ville-Marie, entre l’avenue Atwater et la rue Guy.

Repousser la date butoir

La Clinique juridique itinérante demande à la Cour supérieure notamment que la date butoir soit repoussée au 15 juillet 2023, afin d’éviter que les membres du camp de survie , comptant environ 20 personnes , aient à déménager en plein hiver.

La relocalisation précipitée des demandeurs pourrait mener à leur éloignement des ressources proches du campement et à la dislocation du groupe, craint la CJI .

[...] ils chercheront des bâtiments abandonnés, des chantiers de construction, des zones forestières ou des endroits sombres pour se relocaliser , a expliqué la clinique dans sa demande introductive.

Le mandat de la Clinique juridique itinérante est de promouvoir l’accès à la justice pour les personnes en situation d'itinérance, les personnes démunies ou autrement marginalisées , indique la requête.

La CJI estime que la charge de la relocalisation de la communauté devrait être assumée par le MTQ . L'organisme déplore qu’aucune alternative ou solution de relogement n’ait été présentée à ses membres en vue de l’éviction .

L’organisation juridique plaide que l’éviction restreindrait indûment la liberté et le droit à la dignité des membres de la Communauté , notamment en violant l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ainsi que l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.