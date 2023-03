Selon Robert Munro, 37 ans, celles-ci contenaient des commentaires méprisants pour le décrire, comme plouc et colon à mort (redneck hick to death) et gros pisseux sans éducation, ainsi qu'une note alléguant qu’il profitait du système .

Il a aussitôt signalé ces commentaires au gestionnaire de son dossier de WorkSafeBC et une plainte a été déposée auprès de la régie de la santé de l’Intérieur. Celle-ci a confirmé qu’elle mène une enquête.

Robert Munro affirme que les commentaires inappropriés ont été supprimés de son dossier, mais qu'il s'était assuré de prendre les captures d'écran qu'il a montrées à CBC. Il consulte aussi un autre physiothérapeute, dans une autre clinique.

Il aimerait que l’auteur des commentaires lui présente des excuses. Des excuses importantes seraient les bienvenues , a-t-il indiqué.

Le physiothérapeute n'a pas retourné les demandes de commentaires de CBC /Radio-Canada.

Avec des informations de l'émission Daybreak Kamloops