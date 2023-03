Une tempête hivernale frappe le Nord-Ouest de l’Ontario

Après la pluie de jeudi, une partie de la région est recouverte de neige. Les précipitations devraient se poursuivre toute la journée, jusqu’en fin de semaine.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour les régions s'étendant d'Atikokan et Wabakimi, et vers l'est jusqu'à Wawa. Les zones le long de la rive nord du lac Supérieur et au Nord vers la région de Greenstone font également l'objet d'un avertissement.

L'agence fédérale met la population en garde contre de fortes chutes de neige, dont les accumulations pourraient atteindre 20 à 35 centimètres pour la majorité de la région. En ce qui concerne la rive nord du lac Supérieur, y compris Nipigon et Marathon, entre 30 à 50 centimètres de neige sont attendus d'ici samedi.

Des vents du Nord-Est en rafales sont également prévus, entraînant de la poudrerie qui pourrait réduire la visibilité à près de zéro, toujours selon Environnement Canada.

Conditions routières

Des tronçons de l'autoroute 11/17 sont fermés vendredi matin.

Le ministère des Transports indique que l'autoroute entre Nipigon et l'ouest du chemin Dorion Loop est entièrement bloquée depuis 5 heures vendredi en raison d'un camion mis en portefeuille.

La route 17, de Dryden à Shabaqua, est aussi fermée en raison d'une collision.

Les conducteurs sont priés d'éviter le secteur.

Le ministère indique que l'autoroute 17, à l'ouest de Rossport, pourrait avoir des voies bloquées. Un contrôle de la circulation est en place.

Pour plus d'informations sur les fermetures de routes, visitez Ontario 511  (Nouvelle fenêtre) .

Les services de transport municipaux fonctionnent selon leur horaire régulier.

Avec les informations de CBC News