Mont-Tremblant interdit les feux d’artifice pour des raisons environnementales

La Ville de Mont-Tremblant avait déjà établi des restrictions entourant les feux d’artifice. Les personnes désirant en utiliser devaient obtenir un permis auprès du service d’incendie de la municipalité 30 jours avant la tenue de l’événement. La demande de permis devait elle-même inclure, entre autres, une preuve d’assurances, le certificat de l’artificier et la liste détaillée des pyrotechniques utilisés.

La Ville a cependant décidé d’aller plus loin et d’interdire complètement les feux d’artifice sur son territoire. On invite les gens à être créatifs et à trouver d’autres façons de célébrer , explique la mairesse.

Mme Laverdure admet qu’il existe peu d’études sur les conséquences environnementales des feux d’artifice, mais que la littérature existante confirme des impacts sur la faune et la flore.

« Ce n’est pas tellement difficile à comprendre : quand on fait exploser des produits chimiques, des débris retombent dans la nature et peuvent avoir des impacts. » — Une citation de Dominique Laverdure, mairesse suppléante de Mont-Tremblant

Et comme les feux d’artifice sont souvent projetés au-dessus d’un plan d’eau afin de réduire les risques d’incendie, ces produits chimiques, comme le perchlorate, se retrouvent souvent dans les lacs du territoire de la Ville de Mont-Tremblant, explique Vincent Causse, directeur du Service de l’environnement et du développement durable de la municipalité.

S’ils se retrouvent dans l’eau, les produits se dégradent moins rapidement. Donc ça vient contaminer les poissons, la faune, la flore qu’on trouve dans nos lacs. L'objectif était de diminuer la pollution qu’on observe de façon assez large après le lancement de feux d’artifice.

Des risques pour la santé humaine

Les impacts environnementaux des feux d’artifice peuvent aussi affecter la santé des humains, souligne André Belisle, président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique.

« Les émissions de particules et de soufre peuvent être très dérangeantes, particulièrement pour les enfants, les personnes âgées ou celles qui ont des problèmes pulmonaires ou cardiaques [...] La santé des gens doit primer. » — Une citation de André Belisle, président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique

Il faut cependant nuancer, souligne-t-il. Les feux d’artifice, quand ils sont déployés occasionnellement et dans des conditions adéquates (un bon vent et un faible taux d’humidité, par exemple), ne représentent pas forcément un danger. Il y a des endroits où, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la pollution va avoir tendance à s’accumuler. Je sais que, dans le village de Mont-Tremblant, le village touristique, ça a souvent été le cas.

Quand on met la santé des gens en priorité, oui, il y a des choix à faire qui peuvent être dérangeants, mais c’est pas mal plus dérangeant de se retrouver à l’hôpital ou au cimetière.

La mairesse Dominique Laverdure a bon espoir que le projet de règlement soit bien accueilli au sein de la population et que le sacrifice en vaille la chandelle. C’est beau, c’est le fun, c’est festif, mais de nos jours il y a tellement d’autres façons de créer un wow et des occasions de divertissement que d’envoyer des débris et des produits chimiques dans la nature.