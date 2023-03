Alcool NB à Rogersville : perdre la Coop est « un danger réel », croit une résidente

« Si on perd notre coopérative à Rogersville, on a peur de perdre notre communauté. »

Nadine Fournier ne mâche pas ses mots quand vient le temps de parler des impacts possibles de la perte prochaine de la licence d’Alcool NB à l’intérieur du magasin d’alimentation de la Coopérative de Rogersville, dans la municipalité de Nouvelle-Arcadie au Nouveau-Brunswick.

Jeudi soir, une trentaine de personnes ont pris part à une rencontre d’information sur la situation. C’est peu et ça laisse entendre que la population locale ne réalise pas le danger réel lié au déménagement de la succursale de la société de la Couronne dans un autre édifice de la communauté, analyse-t-elle.

Rogersville ne compte qu'un seul magasin d'alimentation sur son territoire. Photo : Radio-Canada

Beaucoup de gens de la communauté ne réalisent pas le danger réel de perdre notre Coop , prend la peine d’insister Nadine Fournier.

« Ils ne croient pas que la Coop va fermer après le départ d’Alcool NB. » — Une citation de Nadine Fournier

Pourtant, la mobilisation citoyenne est importante. La Coopérative a tenu une réunion d’urgence de ses membres en février. Une pétition a recueilli plus de 850 signatures. Une lettre de contestation a obtenu plus de 250 appuis.

Des syndicats ont été approchés afin d'interpeller le gouvernement pour qu’il change la décision d’Alcool NB. Une page Facebook va être lancée afin de rejoindre le plus de gens possible. Les politiciens locaux ont été sensibilisés à cette cause.

Une affaire de communauté

C’est une affaire de communauté , poursuit Nadine Fournier.

Si nous n’avons plus de magasin d’alimentation, notre communauté va arrêter de grandir. Rogersville, c’est une communauté qui bouge, qui est vivante et où il se fait beaucoup de choses.

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord, a été mis au courant de la situation de la Coop de Rogersville. Photo : Radio-Canada

La décision de déménager la succursale d’Alcool NB dans un autre édifice a été prise sans tenir compte de la communauté, est-elle convaincue.

Ceux qui ont pris la décision n’ont tenu compte que des chiffres. On ne trouve pas que c’est juste , prétend-elle.

Chose certaine, la communauté ne baissera pas les bras jusqu’à la fin, ajoute-t-elle.

« Il faut répandre le mot, faire du bruit. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais au moins, on se sera fait entendre. On ne peut pas juste laisser aller. » — Une citation de Nadine Fournier

Perte importante de revenus potentiels

Ça fait 17 ans que ce magasin d’alimentation dessert la communauté de Rogersville et des environs. Il compte environ 1500 membres.

La présence d’une succursale d’Alcool NB à l’intérieur du magasin assure un revenu annuel de 1,8 million $. Ça représente le quart des ventes totales de l’épicerie, selon Fernand Gaudet, président du conseil d’administration de la Coopérative de Rogersville.

Perdre ces revenus-là, ça rend la pérennité de la Coopérative difficile , a-t-il récemment déclaré.

