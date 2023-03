Le service à la clientèle est-il pire qu’avant?

Benoît Duguay, professeur titulaire à l'école des sciences de la gestion de l'UQAM s'est intéressé à la question posée par les membres de l'émission Première Heure.

C'est difficile d'avoir des réponses à nos questions , a commenté Louise Lavoie sur Facebook. Jean-Claude Gamache, lui, est d'avis que le service à la clientèle se dégrade, il est même inexistant, comme chez Ebay essayez de parler avec une personne, carrément impossible.

À l'inverse, d'autres affirment que c'est plutôt les clients qui sont plus difficiles. Au point que certains commerces installent des pancartes où il est inscrit « Non à la violence verbale ». La clientèle est épouvantable depuis un bout mais pire depuis la pandémie. ajoute un internaute.

Si ces évènements sont anecdotiques, le service à la clientèle a toutefois « beaucoup changé » au cours des dernières années selon le professeur titulaire à l'école des sciences de la gestion de l'UQAM.

Si la pandémie a rendu les gens « impatients » il estime que le portrait du marché du travail n'est plus le même. Moins d'employés sont intéressés à occuper certains postes, en restauration, dans les centres d'appels, par exemple, ce qui a pour conséquence de nuire à la qualité du service à la clientèle.

« Les gens sont mal formés actuellement. Comme on manque de personnel, quand on on réussit à en trouver, on les prend on les met tout de suite au travail. Faut les former. »