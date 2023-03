Début des travaux en avril pour l’avenue Laval, à Baie-Comeau

Les travaux majeurs de réfection, allant des égouts jusqu'à l'asphalte, se dérouleront en deux phases et devraient commencer à la mi-avril, sur l'avenue Laval, à Baie-Comeau.

Les travaux en question visent à refaire les conduites d'égouts, pluviales et de l’eau potable, la chaussée, les bordures de route, l’asphalte et les trottoirs, précise Pierre-Olivier Normand, agent de communication à la Ville de Baie-Comeau.

« L’avenue Laval, c’est une des plus vieilles rues de Baie-Comeau, qui date de la fin des années 30, et il n’y a jamais eu de travaux majeurs sur cette rue-là. » — Une citation de Pierre-Olivier Normand, agent de communication à la Ville de Baie-Comeau

De manière à soulager la pression que ces travaux de réfection mettront sur les utilisateurs de l’avenue et de ses résidents, le porte-parole insiste sur le fait que ces travaux seront faits en deux phases.

D’abord, une première équipe se lancera dans les travaux à partir de l’entrée de la rue Laval, et de l’intersection près de la rue Taché, et on va se rendre jusqu’à l’intersection qui permet aux gens de rentrer au lac des Clés pour la Pointe-Saint-Gide .

Ensuite, lorsqu’on va avoir terminé cette portion-là, la phase 2 va débuter à partir de l’intersection du Lac des Clés jusqu’à l’intersection de la rue Cadillac .

Pierre-Olivier Normand rapporte que la fin des travaux est prévue pour la mi-octobre.

Quelles incidences sur les résidents de l’avenue Laval?

Comme tous travaux, ceux-ci auront une incidence temporaire, ceux-ci principalement sur les résidents de l’avenue Laval. Toutefois, le porte-parole de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, se veut rassurant.

« Je tiens à rassurer la population, la rue ne sera pas complètement fermée, il va y avoir des entraves. La circulation pourra se faire en se souciant de ses entraves. » — Une citation de Pierre-Olivier Normand, agent de communication à la Ville de Baie-Comeau

Pour les résidents de l’avenue Laval, deux éléments pourraient poser problème, c’est-à-dire le stationnement et la collecte des ordures et du recyclage.

Concernant la collecte des déchets, des conteneurs seront installés à des endroits spécifiques où les habitants pourront déposer leur poubelle et leur recyclage, précise le porte-parole.

Quant aux possibles soucis de stationnement, Pierre-Olivier Normand estime que des solutions seront mises en place pour éviter que ça ne devienne une contrainte majeure. Certains résidents ne pourront pas se stationner chez eux pour approximativement 48 heures . Les stationnements publics seront mis à la disposition des résidents pour y stationner leurs véhicules en toute sécurité .

Pour les personnes à mobilité réduite, le transport adapté sera considéré comme de la circulation locale.

Finalement, Pierre-Olivier Normand ajoute que les résidents de l’avenue Laval qui voudraient profiter des travaux de réfection pour faire des modifications charretières (largeur de leur stationnement) peuvent s’adresser au service d’urbanisme de la Ville.

En février 2022, après plusieurs années de discussions, le conseil municipal de Baie-Comeau a adopté le projet de règlement pour la réfection de l'avenue Laval. À ce moment, les coûts d’emprunt étaient évalués à un peu plus de 7 millions de dollars.