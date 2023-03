Au moins 250 M$ pour les manèges militaires de Sherbrooke

Le ministère de la Défense nationale a dévoilé une première estimation des coûts pour la rénovation du manège militaire de la rue Belvédère Sud et la restauration de celui de la rue William à Sherbrooke. Au moins 250 millions de dollars seront nécessaires pour réaliser les travaux qui s'échelonnent sur plusieurs années.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, l’équipe du projet indique qu'elle a rencontré des représentants de la Ville et de groupes d'intérêt pour faire le point sur les étapes à venir. Les études topographiques, géotechniques et du sol, tout comme les études sur les matières dangereuses que pourraient renfermer les immeubles, doivent commencer en avril et se terminer à l'automne.

Un préavis d'approvisionnement a, par ailleurs, été publié dans le but de permettre aux éventuels soumissionnaires de se préparer, par exemple, en obtenant les autorisations de sécurité nécessaire. L'appel de proposition pour la réalisation des travaux devrait être publié l'été prochain et le contrat sera attribué quelques mois plus tard, à l'automne.

Le ministère affirme que l'évaluation des besoins des réservistes de Sherbrooke, qui occupent temporairement les locaux de la rue Woodward, devrait être terminée d'ici l'été.

En décembre dernier, la ministre de la Défense, Anita Anand, annonçait la réalisation des travaux réclamés par la population de Sherbrooke. Le coût estimé de 250 millions de dollars est pour l'instant approximatif. Le montant final sera connu au cours de l'avancement du projet.