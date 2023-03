Les diocèses d’Amos et de Rouyn-Noranda pourraient se regrouper

Les diocèses d’Amos et de Rouyn-Noranda pourraient bientôt se regrouper pour former un seul diocèse qui desservira l’Abitibi-Témiscamingue et une partie du Grand Nord québécois.

Cette réflexion s’est amorcée avec la démission de l’évêque d’Amos, Monseigneur (Mgr) Gilles Lemay, qui vient de célébrer ses 75 ans. Comme le prévoit le droit canon, il avait informé par écrit le pape François de sa démission à venir, le printemps dernier.

La réponse est venue de Rome à la fin de l’été, en nous demandant, à moi et à l’évêque de Rouyn-Noranda, Mgr Guy Boulanger, d’étudier la possibilité de réorganiser le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et d’une partie du Grand Nord pour n’en faire qu’un seul diocèse , explique Mgr Lemay, dont l’épiscopat a débuté en avril 2011 à Amos.

L’archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher, a donc mené une première consultation auprès des prêtres, diacres permanents, laïcs engagés et personnel des diocèses en octobre. Par la suite, les deux diocèses ont consulté leurs fidèles lors d’assemblées tenues en décembre et janvier.

Mgr Guy Boulanger, évêque de Rouyn-Noranda. Photo : Gracieuseté

C’est les gens, le personnel et nous, les évêques, qui connaissons le milieu, la réalité. Rome n’est pas sans connaître les milieux, d’autant plus que le cardinal Marc Ouellet vient de la région, mais quand on arrive avec un changement majeur comme celui-là, ils viennent prendre le pouls de la population pour voir si c’est souhaitable à ce moment-ci , indique Mgr Guy Boulanger.

Regrouper des ressources

Les consultations ont permis d’identifier les avantages et les inconvénients, voire les défis à relever, pour réussir un tel regroupement. Et de connaître les appréhensions des diocésains. Parmi les avantages, on retrouve l’union des ressources humaines et financières.

« C’est ni tout blanc, ni tout noir. Parmi les avantages, ce qui ressort le plus, c’est d’unifier nos forces. On sait que nos communautés chrétiennes se sont affaiblies dans les dernières décennies, et encore plus avec la pandémie. Dans les paroisses, c’est vieillissant, il y a moins de relève. Et sur le plan économique, il y a des difficultés financières réelles. » — Une citation de Mgr Gilles Lemay

Un grand territoire

Le diocèse d'Amos comprend l'Abitibi à l'exception de Rouyn-Noranda et Malartic. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Au chapitre des inconvénients ou des craintes, on retrouve la grandeur du territoire et la difficulté d’assurer une présence de l’évêque dans tous les milieux.

Le diocèse de Rouyn-Noranda comprend le Témiscamingue, Rouyn-Noranda et Malartic, alors tout le reste de la région fait partie du diocèse d’Amos, en plus du Grand Nord du Québec, incluant le Nunavik. On y dénombre un total d’environ 130 000 catholiques.

C’est toujours un défi, dans une région grande comme la nôtre, comment on peut être un seul diocèse alors qu’on est si éloignés. Comment prendre soin des gens un peu partout. Il existe aussi des différences dans le territoire, des différences de mentalité, d’histoire. Ce sont des diocèses qui ont évolué côte à côte, mais chacun à sa façon , fait observer Mgr Boulanger.

Selon lui, les distances sont peut-être moins un enjeu de nos jours avec les nouvelles technologies, qui permettent de tenir des réunions virtuelles.

Il reste aussi qu’au niveau de la responsabilité diocésaine, ce n’est pas une présence tous les jours dans les milieux. Il y a des personnes mandatées dans chacun des milieux et un soutien du diocèse, mais lorsqu’on doit se réunir, c’est forcément plus grand comme territoire , reconnaît l’évêque en poste depuis 2020 à Rouyn-Noranda.

Sensibilités prises en compte

Plusieurs postes sont vacants dans les diocèses d'Amos et de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Si l’Église va de l’avant avec un tel regroupement, le futur évêque pourra tenir compte de toutes ces appréhensions, estime Mgr Lemay.

On va tout faire pour en tenir compte. Je ne dis pas que ça va faire plaisir à tout le monde, de la même façon, c’est impossible. Mais quand on regarde pour une réorganisation possible, on prend soin de prendre en compte toutes ces sensibilités, ces faits historiques , affirme-t-il.

D’ailleurs, s’il y a regroupement, tout le personnel actuel devrait demeurer en poste. Les deux diocèses ont déjà du mal à pourvoir des postes vacants. Les diocèses comptent aussi chacun une douzaine de prêtres actifs, dont plusieurs provenant de l’étranger.

Au niveau du personnel, on voit des économies plus à long terme. Au niveau des bâtiments, c’est sûr qu’il y aura des réflexions à faire, à savoir ce qu’on conserve. On n’aura pas besoin de tous les bâtiments qu’on a actuellement. Il y aurait une rationalisation possible de ce côté , estime Mgr Boulanger.

Tous les documents et les rapports ont été transmis au nonce apostolique du Canada, Mgr Ivan Jurkovic. Le Dicastère pour les évêques, présidé jusqu’au 12 avril par Mgr Marc Ouellet, devrait rendre sa décision au cours des prochains mois.