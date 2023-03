Besoin criant de bénévoles francophones à la Maison de soins palliatifs McCulloch

Bien que certains bénévoles d’expérience soient restés pendant et après la pandémie, plusieurs ont tout de même quitté leurs fonctions, constate Mme Forget.

Aujourd’hui, la maison tente un retour à la normale, mais il manque entre 20 et 30 bénévoles francophones pour répondre aux besoins de la communauté, selon elle.

« Quand ils [les patients] essaient de communiquer leurs besoins ou leurs inquiétudes [...] ils [ne] sont pas capables de communiquer en français. C’est triste à voir parce qu’ils [ne] se [font] pas comprendre. » — Une citation de Suzette Forget, coordonnatrice des services aux clients de la Maison de soins palliatifs McCulloch de Sudbury

On est toujours à la recherche [...] de bénévoles qui parlent le français [pour les] clients qui savent seulement parler français , précise-t-elle.

Les bénévoles peuvent travailler auprès des patients, mais aussi au sein de l'établissement, dans divers rôles. (Photo d'archives) Photo : CBC

Les bénévoles francophones seraient ainsi appelés à travailler avec les clients francophones afin qu’ils puissent se comprendre, explique Mme Forget.

Ça leur [...] beaucoup de bien de s’exprimer dans leurs mots et de partager avec le bénévole leurs inquiétudes ou des questions à propos des soins , constate-t-elle.

À écouter : Besoin de bénévoles francophones à la Maison McCulloch de Sudbury

Le recrutement s’avère toutefois difficile, admet Mme Forget.

« On fait beaucoup de recrutement pour de nouveaux bénévoles. On recrute pour tous nos services dans la communauté et ici, à la Maison. » — Une citation de Suzette Forget, coordonnatrice des services aux clients de la Maison de soins palliatifs McCulloch de Sudbury

Les bénévoles sont un petit peu partout , dit-elle, notamment auprès des résidents et de leur famille, en cuisine, à la réception ou dans le jardin.

Un réconfort pour les familles

Le bénévole joue aussi un rôle significatif auprès de la famille de la personne admise aux soins palliatifs, croit Mme Forget. Car lorsque le patient qui est en fin de vie ne peut plus parler, le bénévole peut échanger avec la famille et, entre eux, ils peuvent partager des expériences que le bénévole et le client ont eu ensemble.

« Cela [le partage entre le bénévole et la famille] amène un sens de paix et de joie aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de conversation [...] entre le client puis le bénévole que c’est des bonnes choses, puis des bonnes histoires qui ont été partagées. » — Une citation de Suzette Forget, coordonnatrice des services aux clients de la Maison de soins palliatifs McCulloch de Sudbury

C’est évidemment un cri du cœur que lance Mme Forget en appelant les francophones de Sudbury à donner de leur temps, à donner de leur temps aux autres dans une façon qui leur amène de la joie, de l’amour, de la compassion pour [ceux] qui passent à travers des jours très difficiles.

Elle est convaincue que tout le monde est passé à travers des moments difficiles et peut utiliser ce bagage pour devenir bénévole.

Avec les informations de Nicolas Mongeon