La police d’Ottawa prête à sévir pour la Fête de la Saint-Patrick

Alors que le défilé de la Saint-Patrick a dû être annulé cette année , faute d’argent et de bénévoles, le Service de police d’Ottawa (SPO) prévoit déployer plus d’effectifs pour éviter les débordements, vendredi.

Dans un avis distribué par la police d'Ottawa aux résidents du centre-ville en prévision de l'événement plus tôt cette semaine, le SPO , le Service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa et la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) indiquent qu’ils assumeront une présence importante et prolongée dans les environs du marché By, de la Côte-de-Sable et du Vieil Ottawa-Sud d’ici au jour de la Saint-Patrick et durant ses activités .

Le dépliant distribué aux résidents du centre-ville pour le Service de police d'Ottawa en prévision de la Saint-Patrick. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, demande aux festivaliers de fêter de manière responsable.

J’habite dans le quartier de la Côte-de-Sable depuis 2015, donc je suis très au courant des enjeux. [...] Après que j’ai été élue, une des premières choses que j’ai faite, c’est de faire du rayonnement auprès de l’Université [d’Ottawa] et de mes voisins, ici à Côte-de-Sable, parce qu’on veut que les gens s’amusent, qu’ils soient bienveillants pour des choses comme la Saint-Patrick, la fête du Canada, le [match] Panda, mais on veut qu’ils soient dans une situation où ils sont responsables, pas dans des situations où on va faire tourner des voitures, personne ne veut pas voir ça encore.

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

« Je peux vous dire que les résidents sont très très vigilants sur leur quartier. On aime beaucoup notre quartier dans la Côte-de-Sable et on veut que tout le monde se sente à l’aise ici. » — Une citation de Stéphanie Plante, conseillère municipale de Rideau-Vanier

Les agents mettront l’accent sur les infractions à la Loi sur les permis d’alcool et les écarts de conduite en général , prévient le SPO . L’application des règlements sera faite de façon rigoureuse , est-il ajouté en gras.

Le Service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa sera à l'affût pour la Fête de la Saint-Patrick. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La police demande donc aux festivaliers de fêter de manière responsable , recommande de désigner un conducteur sobre, de prendre un taxi, de faire appel au transport en commun ou au covoiturage ou bien de passer la nuit sur place.

Les personnes qui observeraient un conducteur aux facultés affaiblies sont invitées à le signaler au 911.