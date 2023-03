Ana Bailão sera candidate à la mairie de Toronto

Ana Bailão confirme vendredi qu'elle compte se lancer dans la course à la mairie de Toronto.

Dans une entrevue au journal Toronto Star, l'ancienne mairesse adjointe met en avant la nécessité de financer la Commission de transport de Toronto (CTT) et de faire en sorte que la province prenne en charge la gestion des autoroutes Queen Elizabeth Way et Don Valley Parkway.

Sur Twitter, Mme Bailão dit vouloir réparer les services de notre ville, construire des logements et rendre la vie plus abordable .

L'enregistrement des candidatures commencera le 3 avril, tandis que l'élection partielle doit avoir lieu le 26 juin.

Ana Bailão avait laissé entendre ses intentions fin février sur Twitter, mais n'avait pas encore officiellement confirmé.

Plus d'informations à venir.