Le Festival Cinéma du monde de Sherbrooke souligne son dixième anniversaire cette année avec une programmation étoffée. Ce sont 90 films et 25 événements qui seront proposés du 6 au 13 avril 2023. « Par le choix de films, on trouve que c'est une édition magique. [...] Le cinéma devient une raison, un support pour échanger », affirme la directrice générale de l'événement, Malika Bajjaje.

L'équipe a déjà annoncé, en février dernier, que le film Des hommes, la nuit, du réalisateur sherbrookois Anh Minh Truong, sera présenté en ouverture des festivités le jeudi 6 avril et sera précédé d'un tapis rouge. Le Festival se clôturera avec le film français inspiré d’une histoire vraie Divertimento, de Marie-Castille Mention-Schaar.

Catherine Viau concocte la programmation depuis le début de l'événement. Les films sélectionnés cette année abordent l'empathie, l'ouverture aux autres, l'importance de l'amitié, et l'émancipation des femmes. Je suis beaucoup l'actualité et je regarde le parcours créatif de chacun, et surtout le parcours de ceux à qui on ne donne pas souvent la parole dans nos plateformes, dans nos médias , explique la passionnée de cinéma.

« Quand est-ce qu'on voit des films d'Indonésie ici? Quand est-ce qu'on voit des films du Costa Rica, pourtant, avec des messages qui nous parlent autant que s'ils avaient été tournés à côté de chez nous. » — Une citation de Catherine Viau, directrice de la programmation

Volet compétition

Cette année, la comédienne Édith Cochrane est la présidente du jury de la compétition internationale du festival, et la réalisatrice Sara Nacer préside le jury de la compétition régionale. La Sherbrookoise Marie-Lou Béland est honorée de voir son court métrage, Fragments, nommé en compétition régionale.

« J'étais là à la première édition. Le festival m'a donné ma première chance. [...] Le festival a vraiment été important pour moi dans ma vie, pour mon choix de carrière aussi. Je suis retournée à l'école, je finis mon bac en cinéma. Ça va être la première du film aussi, alors tout ça mis ensemble, c'est vraiment excitant. » — Une citation de Marie-Lou Béland, réalisatrice

Il y a dix ans, rien ne laissait croire à la longévité de l'événement. Quand on a créé le festival, au début, c'était juste par passion, par amour , affirme Malika Bajjaje.

Malika Bajjaje est la directrice générale du Festival Cinéma du monde de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Dès la première année, l'équipe constate toutefois un engouement et une grande réceptivité du public. On est restés solides, on est passés à travers la crise, à travers la COVID, mais ce qui me rend fière, c'est que le public nous suit toujours , conclut celle qui a cofondé l'événement.

Parmi les activités, notons un ciné-concert Hommage aux musiques de films. Le 10e Festival Cinéma du monde de Sherbrooke prend son envol le 6 avril prochain.