Sirop, pacanes et sel : la recette gagnante de La Noix d’Érable

Les ingrédients sont simples : du sirop d’érable biologique de la cabane à sucre familiale, du sel rose de l'Himalaya et des pacanes. Mais le secret de La Noix d’Érable se trouve dans la recette, bien secrète. « On y a mis beaucoup d’amour », lance Klara Tardif qui, avec son conjoint Marc-Étienne Faucher, ont créé leur entreprise en 2021, valorisant l’or blond beauceron.

C’est le début de la saison des sucres. Les jeunes entrepreneurs, début trentaine, marchent dans l’érablière familiale de 88 000 entailles à Saint-Théophile, tout près de la frontière américaine. Tout a commencé ici, autant pour mon père que pour notre produit La Noix d’Érable parce que notre sirop provient de notre érablière , explique Klara Tardif, copropriétaire.

La famille Tardif dans l'érablière familiale à Saint-Théophile, en Beauce. À droite, Klara et Marc-Étienne sont les copropriétaires de La Noix d'Érable. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

« On garde le meilleur sirop de la saison pour faire notre production. » — Une citation de Klara Tardif, copropriétaire de La Noix d’Érable

Parents de deux jeunes enfants sans garderie, ils se lancent en affaires en 2021. Les mamans à la maison savent peut-être... J’avais l’impression qu’il me manquait un petit quelque chose dans ma vie , se rappelle Klara, alors que son conjoint Marc-Étienne est aussi copropriétaire d’une ferme laitière à Saint-Ludger.

La noix d’érable se voulait la spécialité de Marc-Étienne Faucher lorsque le couple préparait des paniers gourmands pour la famille dans le temps des fêtes. Quelques années plus tard, ils décident de commercialiser ce produit. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La Noix d’Érable est née

Il y a eu beaucoup d'essais et d’erreurs avec le sirop d’érable et le sel rose de l’Himalaya sur la cuisinière à la maison avant d’en arriver à cette pacane dorée. J’en ai raté, des batchs! lance, sourire aux lèvres, Klara.

La persévérance finit par payer. Un soir, elle offre sur Facebook son produit. Quand j’ai vu toutes les commandes, j’ensachais le soir et je partais sur la route. Des fois j’allais au bout d’un rang pour porter un sac seulement , explique-t-elle, encouragée par les commentaires positifs des clients.

Nick Fortin a un présentoir avec les produits de La Noix d’Érable bien en vue à l’entrée de la Fromagerie La Pépite d’or de Saint-Georges-de-Beauce. Les produits de Klara et Marc-Étienne sont aussi vendus dans les succursales de La Poutine d’or. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le couple n’avait que quelques points de vente dans la Beauce, au départ. À la fromagerie La Pépite d’or de Saint-Georges, le succès a été instantané lorsque les clients ont pu goûter le produit. Ç'a explosé, quand Klara nous a donné des échantillons. Si tu y goûtes, c’est comme une drogue , illustre Nick Fortin, gérant de l’entreprise.

Croissance

Depuis un an, le couple a une ensacheuse. Une aide précieuse, puisque le travail manuel ne suffisait plus à la tâche. C’est incroyable le temps qu’on gagne, ça va dix fois plus vite , lance la copropriétaire à la fin de la chaîne de production.

Marc-Étienne Faucher place les pacanes dans l’ensacheuse. Quelques secondes plus tard, elles se retrouvent dans un sac, puis dans une boîte prête à partir vers l’un des cinquante points de vente. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Non loin du couple se trouve le petit dernier, bébé Émile, 3 mois, qui regarde le travail du coin de l'œil, comme l’ont fait son frère et sa sœur auparavant. Pour eux, la conciliation travail-famille est au cœur du succès de l’entreprise. Mais ils ont besoin de plus de bras. Un premier employé viendra leur prêter main forte sous peu.

Les gens nous disent qu’on est de typiques entrepreneurs beaucerons , note fièrement Marc-Étienne. Le couple a développé le produit, le logo, le design de sac, en plus de s’occuper des réseaux sociaux et des ventes.

« C’était un de nos rêves de démarrer une entreprise ensemble. » — Une citation de Marc-Étienne Faucher, copropriétaire, La Noix d’érable

Le couple compte aussi lancer prochainement une nouvelle saveur avec un ajout de café fraîchement moulu sur les pacanes dorées.