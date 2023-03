L’hôtel Hyatt s’excuse après avoir refusé l’accès à ses toilettes à un Autochtone

Dans une lettre rendue publique  (Nouvelle fenêtre) par le Globe and Mail et adressée à la direction de l'Association des centres d'amitié autochtones de la Colombie-Britannique (BCAAFC), Patrick Gosselin déclare que son équipe et lui éprouvent de l'empathie pour la douleur que [cette expérience] a causée .

Nous regrettons profondément que le conseiller culturel de la BCAAFC se soit senti victime de discrimination dans notre hôtel, car cela ne correspond pas à notre objectif de prendre soin des gens afin qu'ils puissent être à leur meilleur, écrit-il.

L’incident est survenu en février lors d’une réunion de membres qui s'est tenue sur plusieurs jours à l'hôtel Hyatt Regency de Vancouver.

Le conseiller culturel de la BCAAFC a ressenti le besoin urgent d’utiliser les sanitaires. En se rendant aux toilettes les plus proches que tous les participants utilisaient depuis le début de la rencontre, il s’est buté à un employé de l’établissement qui lui a refusé l’accès malgré son insistance.

Ce refus avait entraîné un accident de la vessie qui l'a embarrassé et humilié.

Quelles leçons?

Le directeur de l’hôtel poursuit son mea culpa en évoquant plusieurs leçons tirées de cet incident qui avait défrayé les manchettes. Il assure que des mesures ont été mises en place pour qu’une telle situation se reproduise.

Parmi ces mesures, Hyatt aura recours aux services d'un conseiller culturel sur la culture autochtone et les problèmes impliquant les peuples autochtones pour former tout notre personnel afin qu'il comprenne le problème plus vaste du racisme systémique qui touche les peuples autochtones .

Par ailleurs, Patrick Gosselin déclare dans sa lettre travailler avec la BCAAFC et d'autres organisations autochtones pour déterminer comment parvenir à embaucher et trouver des moyens significatifs de soutenir, développer et retenir les personnes autochtones à tous les niveaux de notre hôtel .