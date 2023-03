Le festival littéraire Metropolis bleu explorera le thème du futur

Des personnalités littéraires canadiennes de réputation internationale, telles Margaret Atwood et Michael Ondaatje, participeront au 25 e Festival Metropolis bleu, qui aura lieu à Montréal du 12 au 30 avril. La programmation compte pas moins de 140 événements, en ligne et en présentiel, au cours desquels se tiendront des discussions portant sur divers enjeux qui risquent de marquer l’avenir de la planète.

Une centaine d’écrivains et d’écrivaines d’ici et d’ailleurs participeront au festival, qui a pour mission de réunir des gens de langues et de cultures diverses autour du plaisir de lire et d’écrire.

Le romancier canadien d’origine sri-lankaise Michael Ondaatje, surtout connu pour son roman à succès The English Patient – qui a inspiré le film oscarisé du même nom – recevra le Grand Prix Metropolis bleu pour l’ensemble de son œuvre lors d’une soirée publique à l’Hôtel 10 le 29 avril.

Margaret Atwood, qui a récemment lancé un nouveau recueil de nouvelles, Old Babes in the Wood, sera quant à elle l’invitée d’honneur lors d’une causerie à l’Église Unie St. James, le 17 avril.

L’une des écrivaines les plus primées au Canada, l’autrice de 83 ans est devenue une célébrité mondiale au cours des dernières années grâce à la série à succès La servante écarlate, basée sur son roman dystopique publié en 1985.

Le public est convié à assister à de nombreux panels explorant le thème central de cette année, le futur. Que nous réservent les décennies à venir? Que deviendront la planète, la démocratie, les identités, les langues, les peuples et nos imaginaires? , élabore le festival par voie de communiqué.

Le dramaturge Michel-Marc Bouchard, lauréat 2023 du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, et l’autrice Gabrielle Boulianne-Tremblay, récipiendaire du Prix des libraires du Québec l’an dernier pour son roman La fille d’elle-même, font notamment partie des personnalités littéraires québécoises qui prendront part aux discussions.

Côté international, Metropolis bleu donnera la parole à l’écrivain et explorateur français Sylvain Tesson, qui commentera son ouvrage La panthère des neiges – Prix Renaudot 2019 – ainsi qu'à ses compatriotes romanciers Mathieu Lindon et Santiago H. Amigorena.

Sont également au programme l’économiste franco-américaine Esther Duflo, le journaliste palestinien Rami Younis, le romancier et alpiniste italien Paolo Cognetti, ainsi que les Israéliennes Yaël Neeman et Maya Savir, qui discuteront de la Shoah et du conflit israélo-palestinien.

Enfin, le 29 avril sera remis le huitième Prix Nouvel Apport Metropolis bleu, qui a pour objectif d’attirer l’attention sur de nouvelles voix littéraires montréalaises issues de l’immigration.

Sont en lice Baharan Baniahmadi, pour le roman Prophetess, Eli Tarek El Bechelany-Lynch, pour le recueil de poésie The Good Arabs, et Mali Navia, pour l’autofiction La banalité d'un tir.

La programmation complète est accessible sur le site Internet du festival  (Nouvelle fenêtre) .