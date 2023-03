La Nouvelle-Écosse accélère l’accréditation des infirmières provenant de 7 pays

La nouvelle façon de faire serait une première au Canada, selon le collège.

Pour les infirmières autorisées d’ailleurs au Canada, l’objectif est de faire passer à seulement 24 heures la durée du processus d’application en Nouvelle-Écosse. Ce sera mis en place dès le 29 mars.

Le temps nécessaire à l’accréditation de certaines infirmières autorisées venant de l’extérieur du pays prend parfois plus d’un an. On prévoit le réduire à quelques semaines pour celles qui viennent de l’Australie, des États-Unis, de l’Inde, du Nigeria, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des Philippines.

Cette dernière mesure sera déployée dès le 1er mai. Elle cible les sept pays qui représentent 87 % des infirmières autorisées qui font une requête pour être accréditées par le collège.

Le processus est simplifié, dit-on, pour que ces professionnels de la santé soient immédiatement admissibles à un permis, avec pour seule obligation la réussite d’un examen d’entrée.

En gros, nous leur disons : si vous avez eu votre permis dans une autre juridiction, nous le reconnaissons , a expliqué Sue Smith, cheffe de la direction du collège, dans une entrevue à CBC .

Janet Hazelton, la présidente du Syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse, a déclaré dans une entrevue à La Presse canadienne que ces mesures étaient les bienvenues, car il y a 1500 postes à pourvoir immédiatement à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et au Centre des sciences de la santé IWK d’Halifax.

Il n’est pas possible, dit-elle, de former des nouvelles infirmières assez rapidement pour remplacer celles qui quittent la profession.

Elle déplore de rencontrer fréquemment des travailleurs de la santé formés à l’étranger qui travaillent dans le secteur des services ou font du taxi en Nouvelle-Écosse, car il leur faut beaucoup de temps pour être accrédités et ne peuvent aider immédiatement le système de santé.