Une légère fièvre peut aider à éliminer les infections plus rapidement, selon une étude

Les chercheurs ont découvert que la fièvre modérée non traitée aidait les poissons à éliminer rapidement l'infection de leur corps, à contrôler l’inflammation et à réparer les tissus endommagés.

Daniel Barreda, Amro Soliman, Farah Haddad et leur équipe – dont Ryan Heimroth, de l'Université Emory, à Atlanta – ont fait ce constat à l'aide d'un aquarium personnalisé dans lequel se trouvaient les poissons.

Nous avons laissé la nature faire ce que la nature fait, et, dans ce cas, c’était une chose très positive , explique l’immunologiste Daniel Barreda, auteur principal de l’étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) et professeur en immunologie et santé animale à l'Université de l'Alberta.

En attente de confirmation sur l'humain

La fièvre modérée se résout d’elle-même, ce qui signifie que le corps peut à la fois l’induire et l’arrêter naturellement sans médicament, comme le souligne le chercheur.

Les avantages pour les humains doivent encore être confirmés, mais les chercheurs disent qu'étant donné que les mécanismes qui conduisent et maintiennent la fièvre sont partagés entre les animaux, il est raisonnable de s’attendre à ce que des avantages similaires se produisent chez les humains.

La recherche est en cours, et il est important de reconnaître qu’il faudra du temps pour confirmer tous les résultats chez les humains, comme l'explique Daniel Barreda. Cependant, ce dernier ajoute que les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants.

« Nous voyons qu’une légère fièvre favorise une meilleure clairance des agents pathogènes. Une infection bactérienne a été éliminée en 7 jours au lieu de 14, soit la moitié moins du temps habitue;. La fièvre contribue à un meilleur contrôle de l’inflammation et améliore les mécanismes qui réparent les tissus endommagés. » — Une citation de Daniel Barreda, immunologiste, Université de l'Alberta

Cela suggère qu’il faut résister à l’idée de prendre des médicaments contre la fièvre en vente libre – également connus sous le nom d’anti-inflammatoires non stéroïdiens – dès les premiers signes d’une légère température, selon l'expert.

Ils enlèvent l’inconfort ressenti avec la fièvre; toutefois, vous détruisez probablement certains des avantages de la réponse naturelle , fait-il valoir.

Des poissons fatigués

Pour les besoins de l’étude, les poissons ont reçu une infection bactérienne, et leur comportement a ensuite été suivi et évalué à l’aide de l’apprentissage automatique. Les symptômes extérieurs étaient semblables à ceux qui ont été observés chez les humains fiévreux, y compris l’immobilité, la fatigue et un malaise.