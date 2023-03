Un système de plaintes indépendant pour la prochaine saison dans la LHJMQ

Richard Létourneau, qui est d'abord président des Saguenéens de Chicoutimi, a fait ces commentaires après avoir participé à la conférence de presse pour présenter le futur commissaire, Mario Cecchini, qui entrera en poste le 8 mai. C'est également ce qu'a annoncé le futur commissaire.

Il remplacera Gilles Courteau qui a démissionné le 5 mars à la suite de son passage en commission parlementaire à l’Assemblée nationale où il avait affirmé que les initiations dégradantes, incluant des abus sexuels, qui avaient été rapportées dans une demande de recours collectif ne touchaient pas sa ligue, avant de se rétracter.

Avant, le système de plaintes, c'était une personne à l'intérieur de la ligue qui relevait directement du commissaire qui les recevait. Maintenant, en commission parlementaire il y a deux semaines, les parlementaires se sont interrogés au niveau de l'indépendance. Puis effectivement, on en a pris bonne note. On va travailler pour que la saison prochaine, c'est-à-dire qui va commencer au mois d'août, qu’effectivement que ça soit quelque chose qui soit complètement indépendant de la ligue , a-t-il annoncé lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Entrevue avec Richard Létourneau ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Place publique Entrevue avec Richard Létourneau. Contenu audio de 20 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 20 minutes

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, avait justement déploré après le passage en commission parlementaire que le système de plaintes ne soit pas indépendant.

De la façon qu'on va être organisé, c'est que si quelqu'un, de par son expérience au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, s'est senti lésé, soit par de l'intimidation ou bien par une mauvaise initiation, bien effectivement, ça va être de lui donner l'opportunité de se faire entendre ça. Je pense que ça c'est important , a-t-il poursuivi.

Le président des Saguenéens a aussi admis que la LHJMQ n’avait pas bonne presse actuellement, notamment car elle avait refusé d’admettre qu’il y avait eu des allégations d’agression sexuelle parmi les plaintes des joueurs incluses dans la demande de recours collectif.

On les reconnaît, effectivement, puis tout ce qui s'est passé au niveau initiation, c'est dérangeant, c'est vraiment quelque chose qui n'aurait pas dû se faire , a-t-il répondu.

Trois jours de commission parlementaire

La commission parlementaire reprendra pour une période de trois jours la semaine prochaine. Richard Létourneau y participera.

Au niveau de la ligue mardi, il y a le commissaire par intérim, M. Martin Lavallée, qui va être là, il y a M. Cecchini, à titre de futur commissaire, qui ont été invités, puis moi je suis invité à y aller jeudi après-midi. Je suis le dernier invité au niveau des trois jours de la commission , a révélé celui qui est impliqué à titre de gestionnaire des Saguenéens depuis 2016, alors que c’est la Ville qui est propriétaire du club.

Le président du conseil d'administration des Saguenéens, Richard Létourneau Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Initialement, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait jugé qu’une seule journée d’auditions avait été suffisante, avant de convoquer le commissaire Courteau une seconde fois.

Les sanctions à adopter

Finalement, Richard Létourneau a rappelé que les bagarres seront interdites dans la LHJMQ la saison prochaine. Toutefois, les sanctions demeurent à être élaborées et adoptées.

Les bagarres seront interdites à compter de l'an prochain dans la LHJMQ. Photo : Getty Images / Mathieu Belanger

Il y a un comité hockey qui va se rencontrer à partir de la semaine prochaine, et effectivement, c'est le comité hockey qui va nous arriver avec les suggestions et naturellement, les suggestions, il va falloir qu'on les fasse entériner par la ministre pour par la suite que le tout soit entériné par l'Assemblée des membres du mois de juin. [...] C'est sûr que je ne peux pas m'avancer sur ce qui va être suggéré, mais si déjà présentement, une bagarre donnait 15 minutes, on parle facilement de l'expulsion du match, ça c'est sûr, puis pour les agresseurs, les instigateurs, on parle de de suspension immédiate , a-t-il détaillé.

Avec les informations de Catherine Doucet et Samuel Desbiens