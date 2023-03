Élection à Hamilton-Centre : CBC prévoit la victoire de la néo-démocrate Sarah Jama

Elle bénéficie d'une avance sur le candidat libéral Deirdre Pike, avec 24 bureaux comptés sur un total de 53.

Si les résultats se confirment, la politicienne de 28 ans deviendra la nouvelle députée provinciale de la circonscription.

Cette élection partielle a été déclenchée en raison de la démission d’Andrea Horwath, cet été, qui a quitté son siège pour devenir maire de Hamilton.

Dix candidats se sont inscrits pour devenir le premier nouveau représentant provincial de la circonscription en 16 ans.

Parmi eux figurent : l'ingénieure en matériel informatique Lucia Iannantuono (Verts) ; la militante pour les personnes handicapées et le logement Sarah Jama (NPD); la chercheuse, consultante en équité et chroniqueuse du Hamilton Spectator Deirdre Pike (libéraux); et le policier de longue date Pete Wiesner (PC).

Résultats temporaires en pourcentage de voix

Peter House, Parti de la réforme électorale :

Lucia Iannantuono, Parti vert de l'Ontario : 6,7 %

Sarah Jama, Nouveau Parti démocratique de l'Ontario : 57 %

Matthieu Lingard, candidat indépendant :

Deidre Pike, Parti libéral de l'Ontario : 17 %

Mark Snow, Parti libertaire :

John Turmel, candidat indépendant :

Lee Weiss Vassor, Parti New Blue :

Pete Wiesner, Parti progressiste-conservateur de l'Ontario : 15 %

Nathalie Xian Yi Yan, candidate indépendante :

Plus de détails à venir