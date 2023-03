Des malfaiteurs utilisent l’identité d’un courtier pour frauder

[Les fraudeurs] demandaient 1000 $ pour pouvoir réserver l'appartement, comme quoi il y avait une surenchère. Des dames ont déposé 1000 $ dans le compte et ils se sont servis d'un faux courriel et avec mon numéro pour pouvoir recevoir l'argent. Deux dames m'ont appelé pour être remboursées. Je leur ai dit de ne pas déposer d'argent directement une comme ça , explique l’agent d’immeubles, lors d'une entrevue accordée à l'émission Place publique.

Appel à la vigilance

De son côté, le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif, invite la population à faire preuve de vigilance lors de transactions.

En cas de doute, on s'abstient. Il faut faire le plus de vérifications possible, ce sont des montants qui sont importants, ce sont des transactions qui sont importantes. Donc pourquoi ne pas prendre le téléphone, s'assurer de parler avec la personne, pour avoir des garanties que tout cela existe, que les dates sont disponibles, que tout cela est bien vrai? Avant de faire un dépôt ou une transaction quelconque? , conseille Luc Tardif.

Avec les informations de Myriam Gauthier