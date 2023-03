Une employée de Markham suspendue pour avoir utilisé le « mot en n »

Janet Ashfield, directrice adjointe des services aux personnes de Markham, s'est entretenue mercredi avec plus de 100 étudiants du programme de gestion des ressources humaines du collège, selon un enregistrement vidéo de la classe virtuelle visionné par CBC Toronto.

Dans le cadre de sa présentation, Mme Ashfield a présenté une étude de cas réelle sur deux pompiers qui ont perdu leur emploi après avoir publié du contenu offensant sur les réseaux sociaux. Elle a demandé aux étudiants comment ils auraient géré la situation s'ils avaient été l'arbitre dans cette affaire.

Tout en décrivant le scénario, l’oratrice a prononcé le mot n à haute voix en citant l'un des messages des pompiers sur les réseaux sociaux. La vidéo montre ses diapositives de présentation écrivant également le mot en entier.

Dans un courriel envoyé à CBC Toronto, la conférencière a déclaré qu'elle s'était excusée immédiatement, et à nouveau à la fin du cours, pour ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle n'avait pas utilisé le mot dans son intégralité lorsqu'elle faisait référence à l'étude de cas lors des formations précédentes, et regrette profondément de l'avoir utilisé cette fois-ci.

L'enregistrement montre qu'un étudiant a ensuite demandé à Mme Ashfield si l’utilisation du mot en n était pertinente. Elle a répondu qu’il était nécessaire d'utiliser le mot exact pour comprendre le contexte complet de l'étude de cas.

« Vous avez absolument raison. C'est un mot absolument inapproprié à utiliser, mais c'est le mot qui a été utilisé. » — Une citation de Janet Ashfield, directrice adjointe des services aux personnes de Markham

De toute évidence, c'est inconfortable, mais vous ne pouvez pas contourner les mots [...] J'ai besoin de savoir ce qu'ils ont dit. J'ai besoin de comprendre ce qu'ils ont dit pour pouvoir avancer, a poursuivi Mme Ashfield.

Je ne suis pas d'accord pour dire que cela devrait être dit du tout, surtout de la part d'une personne de race blanche. C'est un terme très raciste , a réagi l'étudiant.

Dans une déclaration à CBC Toronto jeudi, un porte-parole de la ville de Markham a déclaré que Janet Ashfield avait été mise en congé administratif à la suite de l'incident.

La ville de Markham a récemment été informée d'un incident troublant impliquant l'utilisation d'un langage raciste par un membre du personnel , a écrit Bryan Frois dans le communiqué.

La ville a déclaré qu'elle avait embauché un enquêteur externe pour examiner la situation et fournir des recommandations.

« La ville de Markham s'oppose fermement à toutes les formes de haine, de racisme et de discrimination. » — Une citation de Ville de Markham

Janet Ashfield a partagé avec CBC Toronto la lettre qu'elle a envoyée jeudi à l'enseignant et aux élèves de la classe.

Dans ma tentative d'enseigner aux étudiants comment favoriser un lieu de travail sûr et respectueux, j'ai utilisé un langage inapproprié qui contredisait mes objectifs principaux pour la discussion , indique la lettre.

Mon intention était de fournir une présentation informative, mais je sais que, quel que soit le contexte dans lequel la langue est apparue, elle est inacceptable en toutes circonstances.

De son côté, le collège George Brown a déclaré dans un communiqué qu'il avait lancé une enquête pour résoudre le problème et empêcher qu'il ne se reproduise.

Nous condamnons ce comportement dans les termes les plus forts et prenons cette affaire très au sérieux , a écrit le président Gervan Fearon, notant qu'un soutien psychologique est disponible pour les élèves de la classe.

Nous reconnaissons que donner une voix et une vie incarnées au mot N et à d'autres insultes raciales est totalement inacceptable, inhumain et sape les efforts visant à créer un environnement d'apprentissage sûr, largement favorable et inclusif.

Destiny Udoh, stratège en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, estime pour sa part que l'incident montre que les dirigeants du milieu du travail et la société dans son ensemble ont encore un long chemin à parcourir lorsqu'il s'agit de comprendre ce que signifie le racisme anti-noir et comment il se manifeste dans la société.

Mme Udoh, stratège chez Canadian Equality Consulting, souligne que même s'il est inapproprié pour un conférencier d'utiliser le mot dans un cadre éducatif, savoir qu'il a été dit par quelqu'un de blanc rend la situation beaucoup plus frustrante et inconfortable .

L'intention derrière l'utilisation du mot ne change pas ou n'efface pas le traumatisme lourd qui l'accompagne , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de CBC