La décision d’octroi de prime de 200 000 $ aux médecins des campagnes critiquée

La décision du gouvernement de la Saskatchewan d'offrir une prime de 200 000 $ aux médecins qui iront travailler dans les communautés rurales est critiquée par des professionnels. Selon le gouvernement, cette prime qui s’étale sur 5 ans vise à attirer et à retenir plus de médecins dans les communautés rurales et dans le nord de la province.

Mais pour la directrice du Département de santé communautaire et d’épidémiologie de l’Université de la Saskatchewan, la Dre Anne Leis, cette prime ne résoudra pas le problème.

Jeter l’argent à des gens, excusez-moi l'expression ça ne va pas régler le problème. Il faut une vision à long terme ou à court terme qui met les différentes conditions en place pour que les médecins soient contents de travailler dans les milieux ruraux , croit la Dre Anne Leis.

Selon la Dre Leis, la pénurie ne concerne pas que les médecins, mais s’observe aussi chez les infirmières, les techniciens de laboratoire et d'autres professionnels de santé.

C'est juste de dire […], on va donner 200 000 dollars pour un médecin, c'est un peu le même genre de dire, on va donner tant et tant de millions de dollars aux municipalités rurales et puis vous faites ce que vous voulez avec , s’indigne la Dre Leis.

La solution selon elle serait une plus grande consultation des personnes en première ligne.

La Dre Anne Leis ajoute aussi que les communautés francophones sont encore plus touchées par ce manque de professionnels en régions rurales, car elles n’ont pas accès aux services en français

Selon la province, ces incitatifs seront octroyés à travers le Programme d'incitation pour les médecins ruraux (RPIP). Ce montant de 200 000 dollars est quatre fois plus élevé que la somme de 47 000 $, proposée initialement par la province.

Avec les informations de Sara Maccagnan et de Perrine Pinel