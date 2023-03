La Fromagerie Boivin victime d’une fraude informatique

La Fromagerie Boivin n'a rien vu d'anormal, lorsque l'un de ses fournisseurs lui a demandé l'an dernier de changer sa méthode de paiement.

C’est un de nos fournisseurs qui nous avait envoyé des courriels pour demander à ce que dorénavant les paiements soient effectués par transfert bancaire dans un compte bancaire canadien. [...] Notre fournisseur s’est fait pirater ses comptes courriel, puis ils ont profité de ça pour envoyer de faux courriels , a affirmé le directeur général de la fromagerie, Luc Boivin.

La fromagerie a perdu quelques milliers de dollars. Mais il était déjà trop tard, lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait été fraudée.

Luc Boivin est directeur général de la Fromagerie Boivin. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Ça a été très rapide, très rapide, parce qu’on a confirmé le paiement. Puis le paiement a dit : "Non, je l’ai pas eu." Mais, il est où, le paiement? C’est rapide et les banques ne gèlent pas toujours les fonds quand il y a un transfert qui est fait , a ajouté Luc Boivin.

Un type de fraude répandu

La Fromagerie Boivin n'est pas la seule à faire les frais des pirates informatiques.

On voit de plus en plus ce qu’on appelle l’hameçonnage ciblé. C’est-à-dire envoyer des courriels, mais qui sont ciblés, que l’on connaît le monde, que l’on connaît le processus d’affaires avec de l’information qui donne plus de confiance [...]. L’hameçonnage reste comme la cyberattaque la plus utilisée, la plus fréquente, la plus énumérée au Canada et partout au monde , a expliqué Fehmi Jaafar, professeur agrégé et expert en cybersécurité à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Fehmi Jaafar est professeur agrégé à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et expert en cybersécurité. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Selon l'expert, 80 % des cyberattaques sont des cas d'hameçonnage.

C’est le genre de dossiers qu’on voit malheureusement de plus en plus sur notre territoire [...]. On voit une augmentation de tous les types de fraude. C’est un fléau, c’est une réalité qui est grandissante , a ajouté pour sa part Luc Tardif, porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS).

Les fraudeurs ingénieux

Les meilleurs systèmes informatiques ne suffisent pas à prévenir ce genre de fraude.

« Les fraudeurs sont de plus en plus ingénieux dans leurs techniques, s’adaptent aux conseils de prévention qu’on va donner, » — Une citation de Luc Tardif, porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS).

Dès que ça commence avec une histoire d’argent, de transfert d’argent, de paiement, un changement de compte, il fallait faire une double vérification , a mentionné pour sa part le professeur Fehmi Jaafar.

La formation en entreprise peut également être un atout pour prévenir ce genre de fraude, selon lui.

Le conseil que je peux donner aux gens, c’est que quand quelqu’un vous donne une directive de paiement différente ou même si tout semble conforme au niveau des courriels, soyez plus prudents, appelez pour vous assurer de parler à la personne de vive voix , a conclu Luc Boivin.

L'enquête pour fraude à la Fromagerie Boivin est maintenant terminée. Le dossier se trouve sur le bureau des procureurs qui vont évaluer si des accusations doivent être portées.