Bagarres dans les gradins et bières lancées sur des joueurs au hockey junior AA

Lors d’un match de la série demi-finale opposant les Beaucerons de Sainte-Marie aux V Boutin de Plessisville, samedi soir, des partisans des deux équipes en sont venus aux coups dans les gradins de l’aréna Léo-Paul-Boutin de Plessisville.

Une courte vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montre une dizaine d’hommes s’échanger des coups de poing alors qu’un agent de sécurité et d’autres partisans tentent tant bien que mal de les séparer. La Sûreté du Québec a été appelée sur les lieux, mais aucune plainte n’a été déposée.

Kristina Noury, directrice des communications de la ville de Plessisville, confirme que la vidéo a été prise à l'aréna de la municipalité, mais ignore à quel moment. Photo : Capture d’écran / Vidéo tirée de Facebook

Le même soir à Lotbinière, dans l'autre série demi-finale, les joueurs de 17 à 22 ans du Lafontaine de Bellechasse ont dû rapidement se réfugier au vestiaire après leur victoire de 2-1. Des canettes de bière étaient lancées sur la glace en leur direction par des partisans.

Un gouverneur de l’équipe de Bellechasse a rapidement fait rentrer les joueurs et les entraîneurs dans la chambre parce que recevoir une canette pleine sur la tête, ça peut blesser quelqu’un sérieusement , relate le président de la Ligue junior AA de Chaudière-Appalaches, François Loubier, qui était sur place ce soir-là.

Des incidents récurrents à Lotbinière

Contacté par Radio-Canada, ce dernier admet que son circuit a de la difficulté à gérer le climat parfois explosif dans les gradins au cours des présentes séries éliminatoires.

C’est la première fois qu’on voit autant d’événements du genre qui se succèdent en une même fin de semaine , relate M. Loubier.

N’empêche, ce n’est pas la première fois que des gestes disgracieux sont posés par des spectateurs lors de matchs junior AA. À l’aréna de St-Agapit, une toile a dû être installée cette saison pour empêcher les partisans du Model de Lotbinière de verser de la bière sur les joueurs adverses alors qu’ils entrent et quittent la glace.

Avant même le match de samedi, j’avais contacté le gouverneur de l’équipe de Lotbinière pour demander qu’il y ait des agents de sécurité supplémentaires à l’aréna et qu’il y ait des agents de la Sûreté du Québec , explique François Loubier.

Une présence policière sera d'ailleurs demandée pour le reste des séries, assure-t-il, à Lotbinière et ailleurs

Qu’est-ce qu’on peut faire de plus ? On va se poser la question, mais c’est sûr que je ne peux pas demander aux équipes d’investir 5000 $ en sécurité pour un match. Je ne peux pas non plus empêcher les partisans de crier des insultes aux arbitres ou aux joueurs.

Un joueur expulsé revient se battre

Même sur la glace, la Ligue de hockey junior AA doit composer avec des débordements. Vendredi soir, en fin de troisième période à Sainte-Marie, un joueur des Beaucerons qui avait été expulsé de la rencontre a fait son chemin de l’extérieur de la patinoire jusqu’au banc de punition pour entamer une bagarre avec un joueur de Plessisville.

Sur la séquence captée sur vidéo, on peut également voir un entraîneur du V Boutin sauter sur la glace et se précipiter vers les deux joueurs avant d’être arrêté par un arbitre.

Concernant cet incident, des suspensions automatiques de 5 et 2 matchs ont été attribuées aux joueurs impliqués selon les codes d’infractions décernés par les officiels sur la glace, pointe François Loubier.

Si ça arrive à nouveau, c’est sûr qu’il va y avoir des sanctions monétaires et des suspensions qui vont arriver , assure le président du circuit.

Des événements inacceptables

À Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, le directeur des opérations Nicolas Pelletier qualifie les événements de la fin de semaine dernière d’ inacceptables .

En poste depuis quelques mois, ce dernier promet une rencontre à l'issue de la saison avec François Loubier et les gouverneurs du circuit junior AA afin de trouver des solutions pour améliorer le climat dans les gradins.

Je ne trouve pas ça normal qu’on ait besoin d’appeler la police avant des matchs juniors pour leur demander de venir. Il y a une réflexion à avoir de ce côté-là , estime Nicolas Pelletier.