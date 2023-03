Le cinéaste Claude Fournier s’est éteint

Il était hospitalisé depuis plusieurs jours à la suite d’un infarctus.

On lui doit notamment les films Deux femmes en or, Les chats bottés et Bonheur d’occasion.

Celui qui était également producteur et écrivain a consacré une dizaine d'années au projet Éléphant, mémoire du cinéma québécois , qui a permis de numériser et de restaurer plus de 225 longs métrages du patrimoine cinématographique du Québec.

Plus de détails suivront.