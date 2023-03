Le musée contemporain Remai Modern célèbre l’art autochtone jusqu’au 2 juillet

L'exposition « Storied Objects : Métis Art in Relation », qui examine la profonde continuité entre les arts métis contemporains et historiques, se déroule jusqu’au 2 juillet prochain au musée d'art contemporain Remai Modern, à Saskatoon. Cette exposition vise à valoriser l’art autochtone.

L'exposition présente les œuvres de 30 artistes. Selon l'un des artistes, Jason Baerg, ces créations sont variées.

En effet, l'exposition présente des objets d'art qui sont, entre autres, des objets ancestraux, des héritages empruntés à des musées et œuvres d'artistes visuels contemporains. Ces œuvres se présentent sous la forme de peintures, d'installations et de matériaux.

Je pense que l'art a la possibilité de changer les choses. Je m'investis vraiment dans l'utilisation de cet art pour faire progresser notre peuple , a déclaré Jason Baerg, qui est aussi originaire de l'Ontario et a grandi à Prince Albert, en Saskatchewan.

Ces œuvres s'appuient sur le pouvoir narratif des objets pour communiquer la connaissance de soi, de la communauté et du lieu, indique le site Internet du musée.

Je pense qu'il est important de mettre en avant les artistes autochtones. Les récits et les histoires, le parcours que nous avons accompli, tout cela est commun et nous devrions tous nous célébrer les uns les autres. Nous devons amplifier la voix de chacun, car nous poursuivons tous les mêmes objectifs , a ajouté Jason Baerg.

La conservatrice Tarah Hogue est aussi une artiste métisse de l'Alberta inscrite auprès de Nation métisse de la Saskatchewan. Elle explique que l'exposition Storied Objects ,soit Objets chargés d’histoires, a pour but d'explorer la continuité de l'art autochtone à travers le temps.

Il s'agit d'abord d'examiner le travail des grands-mères de la Nation métisse et l'idée d'objets chargés d'histoire , a-t-elle dit.

Une pièce intitulée Wâsakâm ᐋᐧᓴᑳᒼ Le long du rivage de Jason Baerg est présentée à la galerie Storied Objects. Photo : Carey Shaw

Selon Tarah Hogue, il est important que les œuvres historiques et contemporaines partagent le même espace afin de transformer les pratiques traditionnelles en nouveaux médiums et en nouvelles formes.

Cette exposition est une excellente occasion de réunir un certain nombre d'artistes, dont beaucoup sont liés aux communautés métisses de la Saskatchewan, afin de montrer la richesse et la diversité des artistes métis qui travaillent aujourd'hui et d'une génération à l'autre , a-t-elle affirmé.

Le travail de l’artiste Sherry Racette, qui est membre de la Première Nation de Timiskaming au Québec, a inspiré l'exposition. Cette dernière est d'ailleurs conseillère pour l'exposition.

Son travail fait largement appel au perlage, ce qui, selon elle, a été un excellent moyen pour elle de commencer à partager ses connaissances traditionnelles. Elle a créé un cercle de perlage en tant qu'enseignante.

Je l'ai simplement intégré à mes cours, que ce soit pour des enfants en difficulté ou des étudiants diplômés , souligne Sherry Racette.

Avec les informations de Jennifer Francis