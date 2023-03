Un enfant de 5 ans intoxiqué par une dose de médicament 14 fois plus forte que prescrite

En février 2021, un employé de la pharmacie Goldstream Forbes, à Victoria, avait commis cet impair en préparant le somnifère du garçon de 5 ans. La clonidine d'Eli Wilson était 14 fois plus forte que la dose recommandée, selon un rapport de laboratoire transmis à des émissions de CBC .

Les effets physiques de la surdose de clonidine ont duré plus d'une journée. Une vidéo prise par les parents montre l'enfant en train de s'endormir debout 16 heures après avoir pris le médicament.

Eli, qui souffre d'autisme, s'est rétabli après une nuit à l'hôpital.

J'ai éclaté en sanglots , raconte Lindsay Wilson. Son mari raconte que leur pédiatre avait dit qu'ils l'avaient échappé belle. Bien que cela ait été grave, cela aurait pu être bien pire , dit Brent Wilson.

Une plainte classée sans suite

Les Wilson ont déposé une plainte au courant de l'année 2021 en demandant des comptes.

Dans une lettre du comité d'enquête de l'Ordre des pharmaciens, ils ont appris que la pharmacie n'avait pas de politiques ou de procédures standard pour préparer des médicaments. Le pharmacien dispensateur n'avait également pas effectué une vérification finale précise du médicament.

Malgré ces conclusions, la commission d'enquête a décidé que les pharmaciens ne feraient pas l'objet de mesures punitives et rien n'a été rendu public. Cela a été balayé sous le tapis , estime Lindsay Wilson. Si un nouveau client veut bien se préparer, il n'y a aucune trace de cela nulle part.

Lorsque la décision de l'Ordre a été qualifiée de justifiable et raisonnable par la Commission de révision des professions de la santé la semaine dernière, les Wilson ont décidé de s'exprimer publiquement.

Ils croient que l'Ordre des pharmaciens de la Colombie-Britannique a manqué à sa responsabilité de protéger le public. Je pense qu'il est important que les gens soient au courant, afin qu'ils puissent poser des questions à leur pharmacien et ensuite prendre de bonnes décisions pour eux-mêmes , dit Brent Wilson.

Aucune preuve suggérant une mauvaise intention

Ennreet Aujla, le pharmacien qui était le directeur de Goldstream Forbes à l'époque, et Quin Andrew, qui avait préparé le médicament, ont tous deux été nommés dans la plainte.

L'avocate Elyse Sunshine a représenté les pharmaciens tout au long du processus de plainte. Elle a déclaré à CBC que ses clients n'étaient pas autorisés à parler de cas spécifiques en raison de la confidentialité des patients.

La sécurité des produits et les procédures de manipulation sont de la plus haute importance et la formation du personnel sur la distribution sûre et précise est en place dans toutes nos pharmacies , a déclaré l’avocate dans un courriel.

Dans la lettre aux Wilson, la commission d'enquête indique qu'elle a décidé de ne pas prendre de mesures punitives parce que les facteurs atténuants semblaient suggérer qu'il n'y avait aucun schéma de conduite préoccupante ou de comportement contraire à l'éthique, et aucune preuve laissant penser à une mauvaise intention .

De son côté, l'Ordre des pharmaciens n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un traitement somnifère qui a failli être fatal

Eli Wilson est atteint d'autisme, d'un trouble convulsif et de troubles du sommeil. Il prend de la clonidine tous les soirs pour éviter que la privation de sommeil n’aggrave ses crises. Comme il ne peut pas avaler de comprimés, il est nécessaire de les transformer en liquide, expliquent ses parents.

Le lendemain de la surdose, alors que l’enfant qui, habituellement, se lève tôt, n'était pas sorti du lit à 8 heures du matin, ses parents ont été alertés. C'était plus qu'un simple sommeil profond. Nous avons essayé de le réveiller et nous n'avons pas pu , relate Lindsay Wilson.

Le rythme cardiaque d'Eli était de 55 battements par minute, ce qui est beaucoup plus lent que son rythme de repos normal de 90. Ses parents l'ont vu s'évanouir au-dessus du lavabo dane la salle de bain et se tenir devant le réfrigérateur ouvert. Étant donné qu’Eli ne parle pas, il lui était impossible d’exprimer son malaise.

Lorsque les Wilson ont déposé leur plainte, ils espéraient obtenir une décision similaire à celle rendue au Nouveau-Brunswick. Dans cette province, un pharmacien a été publiquement réprimandé, condamné à une amende et suspendu pour une erreur de composition de clonidine, qui avait conduit à ce qu'un enfant reçoive des gommes concentrées à 1000 fois la dose prescrite.

Aujourd’hui, le couple estime que cette affaire a ébranlé sa confiance.

D'après les informations de Bethany Lindsay